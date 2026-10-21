Alex a devenit extrem de nervos în timpul uneia dintre probe la Asia Express, iar Valerie a izbucnit în plâns. Ce s-a întâmplat între cei doi.

Alex, extrem de nervos în timpul unei probe la Asia Express. Valerie a izbucnit în lacrimi: „Știe cât de mult mă afectează” | antena 1

Alex și Valerie au avut parte de momente tensionate în timpul unei probe de la Asia Express, după ce dificultățile de comunicare cu localnicii le-au pus răbdarea la încercare. Alex s-a enervat tot mai tare pe măsură ce încercările lor de a duce misiunea la bun sfârșit au eșuat, iar reacțiile sale au afectat-o pe Valerie, care a ajuns să plângă.

Alex, extrem de nervos în timpul unei probe la Asia Express

Una dintre principalele probleme a fost faptul că Alex nu reușise să învețe cuvintele necesare pentru a comunica în timpul probei. Deși a încercat să dea impresia că știe ce are de făcut, concurentul a recunoscut că nu era sigur nici măcar de cea de-a doua comandă.

„Am vrut să par că mă strădui, că știu, dar, din păcate, nu știu”, a explicat Alex, care a devenit tot mai frustrat pe parcursul misiunii.

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Nici încercările de a combina cuvintele și de a se face înțeles nu au dat rezultatele dorite. Alex a povestit că el și partenera sa au încercat în repetate rânduri să formuleze comenzile, însă nu au reușit să comunice eficient. În cele din urmă, concurentul a ieșit afară, extrem de nervos.

Valerie a izbucnit în lacrimi din cauza comportamentului lui Alex

Tensiunea acumulată a dus la un conflict între cei doi. Valerie i-a reproșat partenerului său felul în care reacționa și i-a transmis că nu mai poate continua în aceleași condiții.

„Nu înțeleg în ce te transformi, că nu mai fac nimic și mă duc acasă dacă continui cu comportamentul ăsta”, i-a spus Valerie, vizibil afectată de atitudinea lui Alex.

Concurenta a explicat ulterior că își dăduse seama că erau printre ultimele echipe, în timp ce adversarii care reușiseră să memoreze cuvintele terminaseră deja misiunea și plecaseră mai departe. Presiunea timpului și dificultatea probei au contribuit la starea de nervozitate a celor doi.

În același timp, și celelalte echipe s-au confruntat cu probleme de comunicare. Maurice Munteanu și Connie au încercat să descifreze comenzile necesare, dar s-au încurcat în timpul exercițiului. Maurice a comparat experiența cu mitul lui Sisif, descriind senzația de a repeta aceleași lucruri fără să ajungă la rezultatul dorit.

În cele din urmă, Maurice și Connie au reușit să ducă misiunea la capăt, iar Valerie a anunțat că și echipa sa terminase proba și putea pleca mai departe.

Pentru Alex și Valerie, însă, experiența a fost una dificilă. Dincolo de provocarea de a învăța cuvinte noi și de a se face înțeleși, cei doi au fost nevoiți să gestioneze și tensiunile apărute între ei. Proba a demonstrat cât de mult pot cântări stresul și frustrarea într-o competiție în care fiecare minut contează.