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Ana Maria Mocanu i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Asia Express! Gestul care a provocat reacții neașteptate

Ana Maria Mocanu i-a luat prin surprindere pe concurenți la Asia Express. Ce a făcut și care a fost gestul care a provocat reacții neașteptate.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 19:08 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 23:21
Ana Maria Mocanu i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Asia Express! Gestul care a provocat reacții neașteptate | antena 1
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Concurenții de la Asia Express au avut parte de momente pline de suspans în timpul unei probe care le-a pus la încercare echilibrul, răbdarea și puterea de concentrare.

Ana Maria Mocanu i-a luat prin surprindere pe concurenții de la Asia Express!

Printre cei care au atras atenția s-a numărat și Ana Maria Mocanu, a cărei prestație a stârnit reacții în rândul celorlalți participanți. În timp ce unii s-au luptat să-și mențină construcțiile în picioare, alții au urmărit cu surprindere felul în care adversarii au gestionat provocarea.

Proba nu a fost deloc simplă, iar fiecare obiect adăugat putea schimba situația. Farfuriile, furculițele și ceainicele au devenit elemente esențiale într-o competiție în care concurenții au fost nevoiți să fie extrem de atenți la fiecare mișcare.

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Încă de la început, Alex a remarcat un obiect care i-a atras atenția: „Ce caută ceainicul ăsta aici?”. Între timp, Valerie a povestit că s-a întrecut cu Loredana la farfurii, iar ulterior competiția dintre cele două a continuat și la ceainice.

Nici ceilalți concurenți nu au avut o misiune ușoară. Ana a ajuns la capătul puterilor și a recunoscut: „Nu mai pot”. Pentru a-și păstra echilibrul, aceasta a încercat să nu se lase distrasă de ceea ce se întâmpla în jurul ei. „Nu m-am uitat nici stânga, nici dreapta, să nu mă dezechilibrez”, a explicat Ana.

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În același timp, concurenții au căutat obiecte pe care să le adauge construcțiilor lor. Torje a observat că unii începuseră să ia furculițe, în timp ce Mirela a povestit că echipa sa avea deja un turn. Cu toate acestea, menținerea echilibrului s-a dovedit dificilă, iar obiectele nu au rămas întotdeauna la locul lor.

Un moment neașteptat a fost cel în care lui Alex i-au căzut obiectele. Maurice a recunoscut că nu se aștepta ca acesta să le scape, semn că evoluția probei putea surprinde chiar și concurenții care păreau să aibă situația sub control.

Ana Maria Mocanu a atras însă atenția prin felul în care a abordat provocarea, iar prestația sa a stârnit comentarii. Loredana a mărturisit că se aștepta ca Oana să reziste și să repete greșeala lui Alexuc, în timp ce Connie a subliniat cât de mult contează pregătirea pentru o asemenea încercare: „Îți dai seama câte antrenamente și cât exercițiu de concentrare”.

Proba a demonstrat că nu este suficientă doar îndemânarea: concurenții au avut nevoie și de calm, atenție și multă concentrare pentru a face față provocării de la Asia Express.

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