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Asia Express, 21 octombrie 2026. Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă și a fost eliminat din competiție: „E un sentiment...”

Află cine a pierdut cursa pentru ultima șansă și cine a fost, în același timp, eliminat din competiție

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 20:03 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 23:50
Asia Express, 21 octombrie 2026. Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă și a fost eliminat din competiție: „E un sentiment...” | antena 1
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Cursa pentru ultima șansă de la Asia Express a adus emoții și răsturnări de situație, iar echipele au aflat la final cine a reușit să se salveze și cine a fost nevoit să își facă bagajele. Deși Valerie și Alex au ajuns printre concurenții care riscau să plece acasă, o penalizare de 30 de minute le-a complicat situația. În cele din urmă, distanța față de Mirela Retegan și Maya a făcut diferența.

Cine a pierdut cursa pentru ultima șansă și a fost eliminat din competiție

Irina Fodor i-a întâmpinat pe concurenți și a explicat că întrecerea fusese una tensionată, desfășurată într-un oraș foarte mare. Trei echipe au ajuns la ea la intervale scurte, iar rezultatul a depins atât de rapiditatea lor, cât și de respectarea regulilor.

Maurice Munteanu și Connie au fost declarați primii din punctul de vedere al corectitudinii. Deși au avut un început mai dificil, cei doi au reușit să recupereze și să încheie misiunea într-un ritm bun. Irina l-a felicitat pe Maurice, spunându-i că este cu totul alt om atunci când își dorește cu adevărat să câștige.

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Pentru Valerie și Alex, însă, a urmat o veste neplăcută. Irina a anunțat că echipa a primit o penalizare de 30 de minute, după ce Alex a folosit o comandă în limba engleză în timpul probei.

Concurentul și-a asumat greșeala și a recunoscut că nu s-a gândit la consecințe în momentul în care a rostit cuvântul. Valerie s-a temut că această penalizare le-ar putea compromite șansele de a continua competiția.

Mirela Retegan și Maya, în centrul unui moment emoționant

În ciuda penalizării, Valerie și Alex au reușit să se salveze. Irina Fodor le-a explicat că distanța dintre ei și echipa formată din Mirela Retegan și Maya a fost de 37 de minute, suficient pentru ca Valerie și Alex să evite eliminarea.

Verdictul a venit într-un moment încărcat de emoție, mai ales că Mirela și Maya au vorbit despre legătura lor și despre lecțiile pe care le-au învățat pe parcursul competiției.

Mirela Retegan a mărturisit că și-a dorit să fie un ghid pentru fiica sa și să o ajute să treacă prin obstacole cu iubire și respect. La rândul ei, Maya a spus că una dintre cele mai importante realizări a fost să înțeleagă că mama sa este, la fel ca ea, un om care trăiește această viață pentru prima dată.

Tânăra a povestit că experiența de la Asia Express a ajutat-o să depășească un blocaj și să descopere lucruri noi despre sine, inclusiv pasiunea pentru cântece și poezii. Chiar dacă se pregătise sufletește pentru orice rezultat, Maya a recunoscut că posibilitatea plecării o emoționa.

Mirela Vaida a apreciat maturizarea tinerei și felul în care Mirela Retegan și-a crescut fiica. La final, Irina Fodor a rostit o metaforă despre renaștere: „Pasărea arde, dar ea renaște din cenușă”.

Astfel, cursa pentru ultima șansă s-a încheiat cu salvarea lui Valerie și Alex, în timp ce Mirela Retegan și Maya au rămas în centrul unui moment profund emoționant.

Alex, extrem de nervos în timpul unei probe la Asia Express. Valerie a izbucnit în lacrimi: „Știe cât de mult mă afectea...

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