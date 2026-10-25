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Asia Express, 25 octombrie 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă și jokerul. Concurenții au dat totul pentru victorie

Vezi ce echipă a câștigat jocul de amuletă și jokerul într-o ediție interesantă din show-ul fenomen Asia Express.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 18:05 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 22:50
Asia Express, 25 octombrie 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă și jokerul. Concurenții au dat totul pentru victorie | antena 1
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Jocul pentru amuletă de la Asia Express a fost marcat de o confruntare strânsă între echipele Mirelei Vaida și Oanei, respectiv Valerie și Alex.

Asia Express, 25 octombrie 2026

Concurenții au avut de trecut printr-o probă complexă, care le-a testat memoria, atenția, viteza și capacitatea de a lucra împreună. La final, Mirela Vaida și Oana au ajuns la cinci puncte și au câștigat jocul, însă rezultatul a fost urmat de nemulțumiri și acuzații.

Misiunea a început cu o provocare inspirată de medicina tradițională chineză. Unul dintre concurenții fiecărei echipe trebuia să identifice plantele medicinale indicate de partener, în timp ce celălalt avea de descoperit tratamentul pentru diferite afecțiuni. Pentru a găsi ingredientele corecte, echipele trebuiau să interpreteze indicii și să facă legătura între plante și bolile indicate.

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Mirela a recunoscut că proba presupunea efort fizic, atenție și organizare, dar a avut încredere în abilitățile Oanei. Totuși, durerea de picior a acesteia din urmă a făcut misiunea și mai dificilă. În paralel, Valerie și Alex au încercat să profite de viteza și forța fizică a concurentului, însă asemănarea dintre unele ingrediente i-a încurcat.

Mirela Vaida și Oana au obținut cinci puncte, iar Valerie și Alex au contestat rezultatul

Pe parcursul jocului, ambele echipe au avut momente în care au pierdut timp și au ratat puncte. Valerie și Alex au fost aproape de a recupera diferența, dar unele răspunsuri greșite le-au diminuat șansele. De cealaltă parte, Mirela și Oana au reușit să adune punctele necesare pentru a câștiga.

Irina Fodor a anunțat că echipa Mirelei Vaida și a Oanei a ajuns la cinci puncte, ceea ce a însemnat victoria în jocul pentru amuletă, în valoare de 1.000 de euro, și pentru joker.

Victoria nu a încheiat însă competiția fără tensiuni. Valerie a fost nemulțumită de situația penalizărilor și a considerat că trebuie să existe consecințe pentru ceea ce s-a întâmplat în timpul jocului.

„Trebuie să se dea penalizare. Eu nu sunt de acord cu chestia asta”, a spus Valerie, explicând că acel aspect a deranjat-o foarte tare.

Mirela Vaida i-a răspuns, susținând că ambele echipe au muncit pentru rezultat și că nu este corect să se sugereze că ea și Oana ar fi trișat.

„Valerie, nu ești dreaptă, că am muncit cu toții. Nu poți să spui că am trișat”, a replicat Mirela.

În cele din urmă, Valerie a recunoscut că îi este greu să accepte înfrângerea: „Nu știu să pierd”.

De cealaltă parte, Alex a preferat să privească înainte și a spus că se vor concentra pe următoarele provocări. Astfel, jocul pentru amuletă s-a încheiat cu victoria Mirelei Vaida și a Oanei, dar și cu un schimb de replici care a arătat cât de mare a fost presiunea asupra concurenților.

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