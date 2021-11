Asia mai târziu, episodul 28. Patrizia Paglieri și Francesco, despre plecarea din competiție. Ce au declarat cei doi

Patrizia Paglieri și Francy au venit în emisiunea băieților de la Noaptea Târziu și au făcut o serie de dezvăluiri cu privire la competiție, dar și la eliminarea lor din cursă.

Patriția Paglieri ș Francesco, despre eliminarea de la Asia Express, în Asia mai târziu, episodul 28

Francesco și Patrizia Paglieri au vorbit deschis despre experiența Asia Express 2021. El a dezvăluit cum a părut experiența Asia Express 2021 pentru ei. Cei doi au tras cât de tare au putut, însă și-au atins limitele și nu au reușit să mai dea randament, motiv pentru care au ajuns la eliminare.

„E mai emoționant să ieși mai târziu, decât mai devreme. Se leagă mai multe. Ți s-ar fi făcut rău la o probă. Noi când am intrat nu ne gândeam că vom ajunge atât de departe. A fost wow că am ajuns până acolo. Am trăit cât am putut. Am prins experiența cu mix-ul de echipe, cu Iulia Albu, nea-am bucurat că am rpins. Am văzut toată Turcia. În momentul ăla știam că mamă nu mai poate, că a tras cât a putut. Noi am plecat cu moralul mai jos. Nu am plecat cu cel mai bun moral, cu prima probă ne-am dus total în jos. Am luat să o facem și atât. Aș minți dacă al spune că am plecat cu moralul sus”, spune Francesco Paglieri.

„Eu i-am zis lui Francy că nu contează cât stai ci cum stai. Eu sufăr de căldură. Eu i-am zis Gata. Aș repeta experiența Asia Express mâine”, spune și Patrizia.

