Echipele se reîntregesc la Asia Express - Drumul Împăraților. Duminică, de la 20:00, la Antena 1

Pentru Cuza, Eliza, Adriana, Elwira și Estera, cei cinci concurenți rămași alături de Irina Fodor în Amman, seara de duminică, 14 noiembrie 2021, va începe cu multe emoții, căci evoluția lor în jocuri le va influența destinul partenerilor din cursă: ”A fost o presiune permanentă, pentru că știam că ce facem noi în jocuri îi poate ajuta sau îi poate încurca pe ei”.

Ce se va întâmpla duminică, 14 noiembrie 2021, în Asia Express - Drumul Împăraților

Emi, Cosmin, Mihai, Lidia și Maria Speranța sunt cei cinci concurenți care pornesc din nou pe traseu, însă misiunile pe care le vor avea de îndeplinit nu vor fi lipsite de provocări. În vreme ce unii vor fi avantajați datorită succesului coechipierilor în jocurile din Amman, alții vor primi noi instrucțiuni, iar probele vor deveni din ce în ce mai dificile.

Una dintre misiunile serii de duminică îi va aduce pe concurenți într-o școală iordaniană, acolo unde vedetele le vor preda elevilor lecții despre istoria și geografia României.

După aproape două zile de luptat separat pe Drumul Împăraților, cel mai emoționant moment al etapei va fi cel al reîntâlnirii coechipierilor în Amman: ”De data asta eu am simțit că vin la Elwira, nu la Irina”, va spune Mihai Petre. Clasamentul final al etapei va ține cont de nestematele pe care au reușit echipele să le adune până în acest moment, iar numărul lor se va dovedi decisiv.

Echipa cu cele mai multe pietre prețioase va avea biletele asigurate spre Israel, ultima țară de pe Drumul Împăraților, în vreme ce restul cuplurilor vor fi nevoite să demonstreze încă o dată că își merită locul în competiție.

Cel mai dur reality-show se apropie cu pași repezi de finală, iar cu ultimele resurse concurenții trebuie să dea dovadă de echilibru, control, rapiditate și multă determinare. Cum se vor descurca vedetele singure în cursă, cât de emoționant va fi momentul reîntâlnirii și care este echipa calificată automat în Israel, telespectatorii Antena 1 pot afla duminică, de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, în a noua etapă Asia Express - Drumul Împăraților.