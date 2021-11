Mesajul Elizei Natanticu după eliminarea din Asia Express - Drumul Împăraților

Ce a transmis Cosmin Natanticu după eliminarea de la Asia Express. Mesajul lui după o cursă intensă pe Drumul Împăraților

După o cursă contracronometru, echipa formată din Cosmin Natanticu și Eliza Natanticu a fost nevoită să părăsească competiția Asia Express, cel mai dur reality show. Ce mesaj a transmis Cosmin Natanticu după ce a fost eliminat e la Asia Express - Drumul Împăraților Cosmin și Eliza Natanticu au ales cufărul ce conținea o nestemată roșie, motiv pentru care au fost nevoiți să părăsească Asia Express în ediția 39 a reality show-ului . Cei doi nu s-au așteptat să tragă „lozul nenorocos”. “Mulțumim echipei @asiaexpressromania pentru oportunitatea și șansa de a participa la cea mai tare em de reality din România și nu numai. Mă simt binecuvantat alături de @eliza_natanticu” , a scris Cosmin Natanticu, după eliminare. View this post on Instagram A post shared by Cosmin Natanticu (@natanticu_cosmin) Concurenții au plecat cu capul sus de pe Drumul Împăraților și cu părere de rău pentru că au ieșit când erau atât de aproape de marele premiu. Mai sunt doar câteva echipe care au rămas în competiție și se luptă pentru a câștiga premiul cel mare. Finala Asia Express 2021 este tot mai aproape, iar echipele râvnesc la premiul cel mare . Eliza nu și-a putut stăpâni lacrimile de tristeț după ce și-a dat seama că va fi eliminată. Aceasta a transmis și ea un mesaj imediat după ce a urmărit pe televizor eliminarea sa. Cursa de pe Drumul Împăraților se apropie de final, iar echipele rămase în competiție luptă pentru cel mai râvnit premiu al reality show-ului, cei 30.000 de euro. La început au fost nouă echipe care s-au întrecut pentru a ajunge cât mai departe în competiție, iar în ultima etapă din Asia Express au mai ajuns doar patru. Lidia Buble și Estera, Mihai Petre și Elwira, Cosmin și Eliza Natanticu, Cuza și Emi sunt cei care au și-au continuat cursa în Israel și s-au întrecut pentru a rămâne pe Drumul Împăraților. Încă din primele zile în Israel, Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că probele sunt mult mai dificile și că vor avea parte de un element-surpriză . Cuplurile de vedete au aflat că în cutiile despre care prezentatoarea TV le-a vorbit se află două nestemate verzi și una roșie. Ultimele echipe care ajung la ea din cursă vor alege un cufăr, care le va decide soarta din competiție. Cosmin și Eliza Natanticu au primit două cufere cu pietre prețioase pentru că au ajuns pe ultimul loc de două ori. Cea de-a doua echipă care riscă să aibă în cutie un nestemat roșu este formată din Lidia Buble și Estera. Citește și: Asia Express, 21 noiembrie 2021. Echipele au avut parte de un element-surpriză în etapa 10 a competiției. Ce a anunțat Irina Fodor

