X Factor, 30 martie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în cea de-a zecea ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

Cea de-a zecea ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 30 martie 2025, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi momente spectaculoase și concurenți ambițioși. Jurații au analizat atent fiecare prestație a participanților. Iată cine are șanse să treacă în etapa următoare a concursului!

În cea de-a zecea ediție a sezonului 11 X Factor, difuzată pe 30 martie 2025, scena a fost cucerită de o serie de talente remarcabile. Concurenți din diverse colțuri ale lumii și cu povești de viață unice și-au făcut apariția, aducând cu ei pasiune și emoție în glas.

Jurații au fost impresionați de diversitatea și autenticitatea participanților, analizând cu atenție fiecare prestație și identificând acel „ceva” special în fiecare dintre ei. Momentele pline de energie și emoție au fost apreciate atât de public cât și de jurați deopotrivă.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a zecea ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 30 martie 2025

Suanna Bodog este prima concurentă care a urcat pe scena X Factor, în penultima ediție de audiții a sezonului 11, de pe 30 martie 2025. Concurenta și-a dorit să participe în acest talent show încă de când era mică, numai că a stat șase ani în Kuweit, deoarece tatăl ei a muncit acolo.

În Kuweit, i-a fost greu să își urmeze pasiunea, motiv pentru care și-a dorit mereu să revină în țară: „Aici am foarte multe oportunități cu muzica. Cu toții am decis să ne întoarcem înapoi”.

Pe scena X Factor, Suanna a intrepretat piesa „Tamally Maak”, iar jurații au rămas impresionați de versatilitatea vocii ei: „E clar că are foarte mult talent și că poți face multe cu vocea!”, a jurizat Delia.

Un singur comentariu a avut Ștefan Bănică de făcut. El a simțit că vocea nu s-a sincronizat cu mișcările corpului.

Suanna Bodog a primit un „NU” din partea lui Ștefan Bănică și trei de „DA”.

Cornelius Fănel are 49 de ani, este entertainer, DJ și cântă la instrumente, iar, în prezent, locuiește în Germania. Concurentul a mărturisit că perioada anilor `90 a fost una înfloritoare pentru el, în care s-a regăsit cel mai mult, datorită festivalurilor muzicale de la acea vreme.

La 22 de ani, însă, a plecat în Germania, unde a reușit să își împlinească visul în muzică: „Ceea ce n-am avut în România, am realizat. Tot ce am realizat în ultimii 20 de ani este o casă de discuri, editură, eu produc muzica mea și sunt foarte mândru de ce sunt astăzi”, a spus concurentul în backstage.

Pe scena de audiții, Fănel Cornelius a cântat piesa „Roxanne”, iar Delia a fost cucerită de vocea și timbrul lui. Cu toate acestea, Marius Moga a simțit că unele note nu au fost atinse așa cum ar fi trebuit: „A fost așa ca o joacă”, a completat și Ștefan Bănică.

Fănel Cornelius a primit un câte un „NU” din partea lui Ștefan Bănică și a lui Marius Moga și doi de „DA”.

Denisa Huiban se consideră o persoană extrem de norocoasă, fiind susținută de familie în orice aspect. Totuși, tatăl ei este plecat în Anglia de când era micuță, acolo unde lucrează ca bucătar la o școală: „El m-a susținut, m-a încurajat și să vin aici. Și el și mama. Eu sunt problema, n-am avut niciodată încrederea (...) Eu am tendința de a mă compar cu alții”.

Pe scena X Factor, concurenta a interpretat piesa „Anyone”, iar jurații au fost cuceritiți: „Nu știam că tocilarii pot fi și populari în același timp”, a zis Puya, după ce Denisa a dezvăluit nota mare pe care a luat-o la examenul de Bacalaureat.

„M-ai prins cu finalul. Finalul a fost excelent. Tatăl meu spunea un lucru: E extrem de important cum începi și cum termini, pentru că lumea va ține minte ori una ori cealaltă. Eu am ținut minte finalul”, a jurizat Ștefan Bănică, iar Delia a precizat că este „Omul potrivit pentru X Factor”.

Denisa Huiban a primit patru de „DA”.

Trupa Feelings își trage numele de la sentimentul pe care îl transmit membrii ei atunci când urcă pe scenă. Concurenții se simt norocoși pentru ceea ce fac, dar și pentru că împreună și-au format o familie mare.

Pe scena X Factor, trupa a interpretat piesa „Runway Baby”, iar vocile au fost acompaniate de mișcări scenice: „Este prima trupă care are coregrafie!”, au zis Delia și Ștefan Bănică, plăcut surprinși de momentul lor.

Deși Marius Moga a avut unele comentarii pe marginea prestației, Trupa Feelings a primit patru de „DA”.

Raluca Chiseliță are acest „scut de persoană fioroasă”, dar în adâncul sufletului este destul de emotivă. Concurenta vine din Bucovina, are 30 de ani și își spune „Led” de la trupa ei preferată. În fața juraților, ea a dezvăluit că este extrem de emoționată: „Am peste 30 de ore de când nu dorm, n-am mâncat”.

Ulterior, Raluca a spus și cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică: „Am început să cânt de la trei ani, îndrumată de tatăl meu, care profesează și el în domeniul muzical. Este chitarist și abordează stiluri precum jazz, blues”, a spus Raluca, care a adăugat că, în prezent, deține un business cu familia ei în domeniul turismului.

Pe scena X Factor, concurenta a cântat piesa „Sweet child o’ mine”, însă pe jurați nu prea i-a convins: „Ai falsat mult”, a jurizat Ștefan Bănică, iar ea a mărturisit că a fost aproape să renunțe și să nu mai intre pe scenă în această ediție: „Eu sunt de acord să vii în altă zi (...) Îmi place timbrul tău și vreau să revi. Fă-mă să nu regret hotărârea asta”, a adăugat juratul.

Așadar, Raluca Chiseliță a primit o nouă șansă, însă nu s-a ridicat la măsura așteptărilor: „Pentru X Factor nu e de ajuns să fii doar fanul unui cântăreț celebru. Trebuie să fii și să cânți la un anumit nivel care să te pună pe tine în valoare”, a jurizat Ștefan Bănică.

Așadar, după a doua prestație, Raluca Chiseliță a primit trei de „NU” și un „DA” de la Puya.

Bogdan Andrei Teodor vine din Iași, are 27 de ani și este hairstylist de opt ani, însă își dorește să se ocupe mai mult de muzică: „Cânt în timp ce tund. Îi bat la cap pe clienții mei. Toți clienții mei mă susțin”, a spus el în culise, adăugând în fața juraților că scrie piese: „ Sunt pe Youtube”.

Pentru că își dorește ca participarea la X Factor să fie o rampă de lansare, el a ales să cânte „The man who can’t be moved”.

„Vocea ta zici că o strecurai printr-o sită (...) Nu știu ce ți-a lipsit să o cânți mai stabil”, a jurizat Marius Moga, iar Delia i-a zis că a falsat.

Bogdan Andrei Teodor a primit un „DA” din partea lui Puya și trei de „NU”.

Rania Petricescu este soprană foarte ambițioasă, care, în fiecare zi, studiază pentru visul ei. Pasiunea pentru muzică o are de mică, mama ei ghidând-o pe acest drum: „Am început cu ore de pian, de canto”, a spus ea în fața juraților, adăugând că acum este la liceu și studiază muzica clasică.

Pe scenă, concurenta a interpretat piesa „Baby can I hold you”, iar jurații au rămas mască când au auzit așa voce groasă: „Are ceva din Cher”, a zis Ștefan Bănică, care a adăugat: „Ai o voce cărnoasă și un timbru foarte bun, care nu există anul acesta la X Factor. M-ai surprins extrem de plăcut. Bravo!”.

Rania Petricescu a primit patru de „DA”.

Emanouil Maroulis este din Grecia, dar de 13 ani locuiește în România, unde cântă, alături de o formație, muzică grecească. Pe scena X Factor, el a interpretat melodia „En eisai ena aster”, iar jurații s-au simțit ca într-o vacanță în Grecia. Totuși, pe Ștefan Bănică nu l-a convins.

Emanouil Maroulis a primit un singur „DA” din partea Deliei și trei de „NU”.

Bianca Popa a venit în fața oamenilor ca să transmită un mesaj emoționant: „Nu am avut mereu perioade ușoare de trecut prin viață. Tatăl meu natural a murit când aveam cinci luni. Am suferit foarte mult, pentru că vedeam alți copii îngrijiți de tată și eu nu aveam pe nimeni și o întrebam pe mama: dar tata...?

În fiecare seară, când ne rugam împreună, îi spuneam mamei ca vreau un tată. Am crescut fără o imagine paternă până la vârsta de cinci ani, când mama s-a recăsătorit. M-am simțit foarte bine când familia s-a reîntregit (...) După câțiva ani, lucrurile au început să o ia în jos (...) La un moment dat, a început să fie violent verbal (...) De acolo până la a ajunge într-o seară, când eram în clasa a opta, să o strângă pe mama de gât de față cu mine și fratele meu... Atunci am simțit că se prăbușește lumea și sunt pierdută, că dacă o omoară pe mama, eu ce fac? După momentul ăsta a fost groaznic. Vedeam aceeași scenă”, a mărturisit concurenta în culise.

Greu încercată de viață, tânăra şi-a găsit mereu refugiul în muzică: „Sunt convinsă că nu sunt singura care a trecut prin asta şi nu vreau să mă victimizez, dar uite că mie mi s-a întâmplat şi nu pot să stau să mă gândesc doar la asta mereu. Trebuie să mă vindec şi, cumva, cântând, asta vreau să fac!”, a mai spus Bianca.

Licențiată în dublă specializare, compoziție clasică şi canto clasic şi, în prezent, masterand în dirijare, concurenta i-a cucerit pe jurații X Factor cu un stil cu totul special. Ea a interpretat piesa: „Când s-o împărțit norocu`”, iar Puya a dezvăluit: „La orice m-aş fi aşteptat, numai la asta nu!”.

Bianca Popa a primit patru de „DA”.

Nicoleta Țicală are 35 de ani și este mamă a trei copii. Cântă la evenimente și face treburi casnice în timpul săptămânii: „Eu sunt visul mamei. Mama, bunica și străbunica și-au dorit să cânte, dar niciuna nu a făcut carieră, pentru că era concepția aceea că femeia trebuie să stea acasă și să crească copii.

Din dorința de a cânta, am cântat la kilogram de toate (...) Eu, ca solistă, nu mai știu unde sunt”, a dezvăluit concurenta, care a mai spus că vrea să se simte bine pe scenă, doar că are emoții.

Nicoleta a interpretat piesa „Black Velvet”, iar pentru momentul și vocea ei a primit un „NU” de la Puya și trei de „DA”.

Călin Ganea are 24 de ani, este din Chișinău și cântă de mic, fiind susținut de părinții săi: „Tata e lăutar (...) Mama e profesoară de cor”. El iubește muzica, a cântat și în parcuri, iar pe scena X Factor a ales să interpreteze piesa: „Love in the dark”.

„Mai vrem!”, a zis Delia după momentul tânărului, remarcând sensibilitatea din timbrul concurentului. În schimb, Ștefan Bănică ar fi vrut să vadă mai multă emoție.

Călin Ganea a primit patru de „DA”.

Sebastian Șerban era luat la nunți de părinții săi, însă mama sa l-a descurajat, spunându-i că nu are ureche muzicală. A plecat în Anglia, unde a lucrat ca babysitter, însă s-a plimbat prin mai multe țări și a cântat în puburi.

„Am vrut să particip la X Factor în Anglia și am fost înjunghiat de trei africani într-un parc (...) Au venit la mine și m-au întrebat de ce cânt așa de tare. Eu eram prietenos (...) Ei erau gangsteri”, a dezvăluit el.

Pentru X Factor România, el a ales să cânte piesa pe care o pregătise și atunci: „Nothing else matters”.

„Există timbru acolo”, au spus Delia și Ștefan Bănică, care i-au cerut să mai cânte ceva: „Eu vreau să mai ascult”.

Sebastian Șerban nu a primit niciun vot, însă jurații i-au mulțumit pentru starea bună pe care le-a transmis-o: „Mi s-a părut un număr de stand-up foarte bun”, a zis Puya.

Adelina Antonovici are 27 de ani, este din Republica Moldova, locuiește în Marea Britanie și nu vine dintr-o familie de muzicieni, ci de agricultori. Însă, ei au crezut în talentul fiicei lor: „Și-au vândut inele, aur, până la ultimul bănuț, ca să pot să merg eu la competiții”, a mărturisit concurenta, dezvăluind că acum îi vede pentru prima dată după trei ani.

Adelina este artist stradal, iar pe scena X Factor a interpretat piesa „Bitter Sweet Symphony”.

„Prima dată când am cântat pe stradă am avut emoții foarte mari (...) Ce mă impresionează cel mai mult e când primesc bilețele scrise de mână, de la oameni, în care îmi scriu: Mulțumesc (...) Ca să poți cânta în Marea Britanie pe stradă ai nevoie de o licență. E o audiție, dar eu, inițial, am cântat fără licență, deși știam că trebuie și m-au văzut cei de la primărie și au zis: foarte fain cânți! O să-ți facem noi licența”, a mai spus concurenta.

Pentru vocea ei, Adelina Antonovici a primit un „NU” de la Marius Moga și trei de „DA”.

Beni Mihai vine din Timișoara, are 32 de ani și o mie de emoții. Însă, pe Delia a cucerit-o cu melodia „The Prayer”, cântată pe două voci: „N-am mai auzit tipul ăsta de abordare. Două personalități într-un cântec”, a declarat jurata.

Marius Moga, în schimb, a avut o voce preferată: „Mi-a plăcut mult mai mult vocea tenorului”. De asemenea, Ștefan Bănică a apreciat curajul.

Beni Mihai provine dintr-o familie de neoprotestanți: „Nu aveam dreptul să ne uităm la televizor. Nu aveam dreptul să ascultăm muzică. Toată copilăria mea am cântat în biserică (…) Știu de la aproximativ șase ani jumate-șapte că sunt un băiat gay și de acolo a trebuit să-mi contruiesc un drum într-o lume care nu-mi dădea liniște (…) A fost o perioadă neagră pentru mine și poate de asta m-a și făcut un om care să abordeze arta de drag”, a mărturisit concurentul, adăugând că muzica este cel mai bun prieten al său.

Beni Mihai a primit doi de „NU” din partea lui Ștefan Bănică și a lui Puya și doi de „DA”.

