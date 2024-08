Video-ul amuzant al lui Mihai Găinușă care a atras atenția fanilor. Cu ce "sechele" a rămas concurentul din Asia Express

Mihai Găinușă participă în noul sezon Asia Express – Drumul Zeilor, alături de Oana Paraschiv, colega lui de la radio, ei formând una dintre cele 9 echipe care vor păși în cea mai grea experiență din viața lor.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv formează una dintre cele 9 echipe din sezonul 7 Asia Express – Drumul Zeilor. Această experiență a venit cu multe provocări pentru cei doi coechipieri, dar și cu multe surprize frumoase.

Cu ce "sechele" a rămas Mihai Găinușă din sezonul 7 Asia Express

Ei au reușit să își înfrângă multe frici și să învețe cum să comunice mai bine pentru a reuși să câștige probele pe care le aveau de făcut.

Cel mai mare țel al lor în această competiție a fost mereu să obțină următoarea amuletă. Cei doi concurenți pare că au rămas cu sechele, de vreme ce, atunci când s-au întors înapoi în România, gândul lor era tot la probele pe care le făceau în Asia Express – Drumul Zeilor.

“Mi-e teamă de gândurile mele cel mai mult”, spunea Oana la Jurnal de călătorie.

“Am descoperit în ea o forță pe care nu credeam că o are. Este forța de a mai trage un co-echipier după ea”, a mai adăugat Mihai la Jurnal de călătorie.

Unul dintre cele mai dificile lucruri de făcut în competiție era să facă autostopul și să convingă șoferii să îi ducă până la destinațiile la care aveau nevoie.

Mihai Găinușă a postat în urmă cu puțin timp un video amuzant pe Instagram și TikTok în care aleargă cu rucsacul Asia Express în spate spre o mașină, încercând să facă autostopul.

Abia când ajunge în dreptul mașinii, el își amintește că aceea e mașina lui și se urcă la volan și pleacă.

Video-ul haios le arată fanilor emisiunii că Mihai Găinușă a rămas cu sechele în urma experienței Asia Express.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, în sezonul 7, Asia Express - Drumul Zeilor

Cel mai dur reality show al momentului, Asia Express, revine la Antena 1 din 1 septembrie, cu un parcurs spectaculos - cel mai lung de până acum, având 11 etape, în loc de 10.

Thailanda, Malaezia și Indonezia sunt țările pe care le vor traversa perechile de vedete dornice de aventură la capătul lumii, printre concurenți numărându-se doi oameni de radio și televiziune pe care îi leagă o prietenie îndelungată: Mihai Găinușă și Oana Paraschiv.

Cei doi au povestit cum a funcționat prietenia lor în condiții extreme – fie că e vorba despre călduri insuportabile sau momente foarte tensionate - și cât de pregătiți au fost pentru obstacolele cu care s-au confruntat pe Drumul Zeilor.

„Eu știam că este frumos în Asia Express, dar și greu. Iar aici am descoperit că este mult mai frumos, dar și mult mai greu. Am venit cu aproape toate fricile posibile. Cea mai mare este frica de leșin, de rău fizic...”, a mărturisit Oana Paraschiv.

”Da, realitatea este că am descoperit că în Asia Express este foarte greu: se lasă cu leșin și mâini amorțite...”, a dezvăluit Mihai Găinușă.

„Eu am venit pe Drumul Zeilor cu două frici: prima este frica de a mă face de râs și a doua, că n-o să pot duce fizic probele. Și mă voi întoarce cu o frică-n plus: frica de emoții. Pentru că acest show mi-a declanșat un set de emoții pe care nu credeam că le mai am. Eu, de obicei, nu am emoții, sunt destul de echilibrat”, a declarat Mihai Găinușă.

„Și te vei mai întoarce cu o frică descoperită aici: frica de gura mea”, i-a dat cu umor replica Oana.