Cine este soția lui Mihai Găinușă de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cum s-au cunoscut cei doi

De când s-a aflat că Mihai Găinușă o să participe la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor alături de colega lui de radio, Oana Paraschiv, mulți au fost curioși să descopere cine este soția lui. Ioana Găinușă este o femeie discretă care preferă să stea departe de luminile reflectoarelor.

Mihai Găinușă a intrat din nou în atenția publicului după ce a acceptat provocarea Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Tot mai multe persoane au fost surprinse când au aflat că omul de televiziune merge în aventura vieții lui cu colega de la radio, Oana Paraschiv, și nu cu soția lui.

De asemenea, unii fani au crezut că parteneră de viață îi este chiar femeia cu care face echipă în cel mai dur reality show din România, însă acest lucru nu este adevărat. Mihai Găinușă trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ioana Găinușă cu care are doi copii, un băiat pe nume Andrei în vârstă de 13 ani și o fată, Eva, care a împlinit anul trecut în octombrie 18 ani.

Soția prezentatorului de la „Cronica Cârcotașilor” este o fire discretă, motiv pentru care a preferat să stea departe de ochii curioșilor și de camerele de filmat. Mai mult, și activitatea ei din mediul online este redusă.

Cu ce se ocupă soția lui Mihai Găinușă din Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cum a început povestea de iubire dintre ei

Ioana Găinușă este foarte mândră și recunoscătoare de profesia pe care o are. Se pare că soția lui Mihai Găinușă nu și-a dorit o carieră în televiziune sau radio, ci a ales un domeniu la care puțini se așteptau.

Femeia care i-a dăruit concurentului de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor doi copii minunați a studiat la Rapid Transformational Therapy, iar acum se numără printre cei care lucrează la RTT Method, potrivit ciao.ro.

„Eu facilitez libertatea și ofer sprijin oricui este pregătit să facă o schimbare profundă și durabilă în viața sa. Poate că ai încercat deja terapia sau alte modalități de vindecare înainte. Rapid Transformational Therapy este diferită”, a spus Ioana Găinușă pe site-ul organizației.

De asemenea, și modul în care a început povestea de iubire dintre ei este de-a dreptul neașteptat. În urmă cu ceva timp, Mihai Găinușă a mărturisit cum și-a cunoscut partenera de viață. Se pare că aceștia au fost vecini, iar la un moment dat au fost la un pas să facă un accident.

„Am senzația că soția m-a cunoscut prima. Eram și vecini în Drumul Taberei și, la un moment dat, era să ne tamponăm cu mașinile. A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei. Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil. Dar dacă o supăram foarte tare, probabil pleca cu prietenul imaginar”, a dezvăluit prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor”, conform sursei de mai sus care citează unica.ro.

