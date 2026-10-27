Fanii emisiunii Asia Express au șansa unică de a merge în culisele show-ului. Descoperă cum poți câștiga Viza de Asia, dar și ce alte premii mai sunt în concurs

Arată-ne că ești fanul emisiunii și poți câștiga premii de luni până joi la Super Neatza cu Răzvan și Dani sau chiar marele premiu: șansa de a merge în culise la filmările următorului sezon Asia Express!

Câștigă Viză de Asia și mergi în culisele emisiunii Asia Express! Descoperă totul despre concurs

Tot ce ai de făcut este să urmărești fiecare ediție a acestui sezon duminică la 20:00, dar și luni, marți și miercuri 20:30 pe Antena 1 și AntenaPLAY, apoi să răspunzi corect la întrebarea de pe site www.vizadeasia.a1.ro și poți câștiga super premii!

Premii la Super Neatza cu Răzvan și Dani:

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1 rucsac personalizat cu numele tău Asia Express sau premiu de consolare - 1 abonament AntenaPLAY pentru un an, plus 1000 puncte în Kaufland Card XTRA

MARELE PREMIU al concursului: primești Viza de Asia și mergi în culise în prima săptămână de filmări pentru următorul sezon, plus 5000 puncte în Kaufland Card XTRA

Pentru a intra în cursa pentru „Viză de Asia”, fanii trebuie să urmărească edițiile Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzate duminica, de la ora 20:00, și de luni până miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, iar apoi să răspundă corect întrebărilor din formularul disponibil pe pagina dedicată concursului, https://vizadeasia.a1.ro/.

Întrebările sunt inspirate din ceea ce se întâmplă în edițiile difuzate, astfel că atenția la misiuni, aventurile concurenților și detaliile de pe traseu îi pot aduce pe telespectatori mai aproape de premiu. În formular, participanții trebuie să răspundă și la întrebarea „De ce vrei să mergi la filmările Asia Express?”.

Iată mai jos o parte dintre cele mai creative răspunsuri trimise de fanii emisiunii până acum:

„Eu aș dori să fiu spectatorul din linia întâi și să văd în direct toate crizele, certurile și momentele necenzurate ale concurenților, fără filtrele de la montaj. Mi-aș dori acest statut de VIP invizibil pentru a scăpa complet de stresul camerelor de luat vederi, fără să fiu filmat sau obligat să port vreo lavalieră. Spre deosebire de concurenții epuizați, eu aș beneficia de tot confortul echipei de producție, retrăgându-mă seara la hoteluri bune, cu mâncare caldă și acces la internet. Aș explora complet relaxat sate uitate de lume și destinații exotice. Practic, aș absorbi întreaga adrenalină și secretele din culisele show-ului, dar fără efortul fizic de a face autostopul sau de a alerga cu un rucsac greu în spate! P.S. Va multumesc pentru sansa de a privi din culise, chiar daca nu pot participa nefiind vedeta. Dar cine stie....poate ajung un pic cunoscuta si pot participa in concurs”, „Motivul #2 pentru care trebuie să ajung la filmari: Vreau să merg la filmări în scop strict științific: trebuie să aflu cum poate un om care a traversat jumătate de țară fără bani să fie învins psihic de o ecuație de clasa a IV-a”, „Motivul #3: Pentru că vreau să văd live cum niște cupluri ajung să se înjure mai rău ca la Insula Iubirii pentru un simplu „ȚI-AM ZIS SĂ FACEM STÂNGA!”.