Ce au făcut Mirela Retegan și fiica ei după eliminarea de la Asia Express. Imaginile publicate dintr-un loc celebru din China

Mirela Retegan și fiica sa au vizitat Orașul Interzis din Beijing după Asia Express. Imagini din locul în care au trăit 24 de împărați ai Chinei.

Ce au făcut Mirela Retegan și fiica ei după eliminarea de la Asia Express | facebook

După experiența de la „Asia Express”, Mirela Retegan și fiica sa au continuat să descopere China. Cele două au ajuns la Orașul Interzis din Beijing, unul dintre cele mai impresionante obiective turistice ale țării. Vedeta a publicat imagini din vizită și a povestit ce detalii despre viața împăraților i-au stârnit curiozitatea.

Ce au făcut Mirela Retegan și fiica ei după eliminarea de la Asia Express

Orașul Interzis este un complex impresionant de palate, în care au locuit 24 de împărați chinezi de-a lungul mai multor secole. Dincolo de clădirile spectaculoase și de istoria bogată, Mirela Retegan a mărturisit că a fost atrasă în special de un aspect mai puțin obișnuit și anume modul în care era organizată viața de familie în interiorul palatului imperial.

„Dincolo de toate informațiile care țin de istorie, cultură, artă, recunosc că mi-a stârnit curiozitatea «dinamica familiei». Împăratul avea o împărăteasă și foarte multe soții și concubine. Soțiile erau împărțite în soții de rang superior și unele de rang inferior.”, a spus Mirela Retegan.

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Unul dintre lucrurile care au atras atenția fostei concurente de la Asia Express a fost statutul special pe care îl avea împărăteasa. Aceasta ocupa cea mai înaltă poziție în ierarhia femeilor de la curte și avea un rol important în viața palatului.

„Împărăteasa era «șefa» tuturor și mama supremă. Ele aveau cartierul lor, complexul lor exclusivist.”, a punctat ea.

Nici educația copiilor nu era lăsată la voia întâmplării. Viața acestora era organizată în funcție de vârstă și de rolul pe care urmau să îl aibă în societate. Băieții erau pregătiți pentru responsabilități importante la curte, iar fetele aveau un alt traseu, legat în special de căsătorii și de alianțele politice.

„Copiii erau crescuți de mame până la 6 ani, apoi băieții erau duși în aripa bărbaților unde locuia împăratul. Erau pregătiți să devină dregători sau chiar să-i urmeze la tron, în timp ce fetele erau crescute pentru căsătorii care să aducă alianțe Chinei.”, a mai scris Mirela Retegan.

Mirela Retegan și-a amintit de filmul „Ultimul împărat”

Experiența din Orașul Interzis i-a amintit Mirelei Retegan de una dintre cele mai cunoscute producții cinematografice despre istoria Chinei. Este vorba despre filmul „Ultimul împărat”, regizat de Bernardo Bertolucci, care prezintă povestea lui Pu Yi, ultimul împărat al Chinei.

„Am regăsit atmosfera din «Ultimul împărat». Pentru cei care nu ați văzut filmul, îl recomand. E o megaproductie.”, a mai spus ea.

Așadar, pentru Mirela Retegan, vizita a fost și o ocazie de a vedea cu ochii săi locul pe care îl știa din celebrul film. Vedeta a încheiat postarea cu un mesaj scurt, prin care a anunțat că a bifat încă un obiectiv important din călătoria sa în capitala Chinei.

„Orașul Interzis – obiectivul cu numărul 2 în Beijing. Bifat”, a încheiat Mirela Retegan mesajul.

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