Ce se întâmplă diseară, 25 octombrie, la Asia Express 2026. Concurenții, puși la grea încercare într-o mină din China

O nouă etapă Asia Express – Drumul Mătăsii începe diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Concurenții vor avea parte de o cursă solicitantă, care îi va purta din adâncurile unei mine până într-o fostă fabrică, transformată într-un spațiu cultural. Iar vremea le va pune din nou probleme, după ce ploaia revine în China și complică deplasarea echipelor.

Prima provocare a etapei a opta îi trimite pe concurenți într-o mină, unde vor trebui să identifice și să adune cinci pietre corecte pentru a-și putea continua traseul. Misiunea le va testa atenția și capacitatea de a lua decizii sub presiune, mai ales că fiecare piatră lipsă va aduce o penalizare de cinci minute.

Prima echipă care reușește să aducă toate cele cinci pietre corecte va primi un avantaj important: transportul cu mașina până la următoarea destinație, în timp ce adversarii vor fi nevoiți să se bazeze pe autostop.

Drumul nu va fi însă deloc simplu. Ploaia își face din nou apariția în China, iar concurenții vor trebui să găsească mașini și să înainteze pe traseu în condiții tot mai dificile. Fiecare minut pierdut poate schimba clasamentul, mai ales într-o zi în care miza este calificarea la jocul pentru Joker și Amuletă.

Ajunse la Huaxin 1907 Cultural Site Park, echipele vor descoperi o fostă fabrică abandonată, unde arhitectura metalică, utilajele ruginite și jocurile de umbre au devenit surse de inspirație pentru o artistă locală.

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Concurenții vor avea de rezolvat puzzle-uri care reproduc fotografiile realizate de aceasta, apoi vor trebui să identifice locurile surprinse în imagini și să refacă încadraturile cu ajutorul unor aparate foto instant.

Competiția va deveni și mai tensionată pentru că prima echipă ajunsă la misiune va putea alege nivelul de dificultate al propriului puzzle și le va atribui adversarilor celelalte variante. Ultima provocare fotografică a zilei le va cere concurenților să convingă opt localnici să sară simultan, ținându-se de mână, pentru a realiza o fotografie inspirată de expresia „Marele salt înainte”. O misiune care va pune la încercare atât creativitatea, cât și capacitatea de comunicare cu localnicii.

Doar primele două echipe care vor încheia această serie de provocări se vor califica la jocul pentru Joker și Amuletă, astfel că fiecare secundă va conta.

Cum se vor descurca echipele în mină, cât de mult le va încurca ploaia și cine va reuși să obțină un avantaj important în debutul etapei a opta, telespectatorii vor afla diseară, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.