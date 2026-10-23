Concursul Viză de Asia îți îndeplinește visul. Participă și poți merge în culisele celui mai îndrăgit show, Asia Express

Asia Express continuă aventura pe Drumul Mătăsii, iar fanii emisiunii au ocazia să intre în joc și să câștige premii.

Cele nouă perechi de vedete din acest sezon trec prin provocări neașteptate, însă și telespectatorii pot avea parte de surprize dacă urmăresc cu atenție competiția și răspund corect la întrebările concursului.

De luni până joi, în cadrul emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, participanții pot câștiga premii, iar unul dintre cele mai atractive beneficii este șansa de a ajunge în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express.

Cum te poți înscrie la concursul Asia Express

Dacă urmărești fiecare ediție și ești atent la detaliile aventurii de pe Drumul Mătăsii, îți poți testa cunoștințele despre emisiune. Pentru a participa, trebuie să urmărești episoadele și să răspunzi la întrebările din formularul concursului, disponibil pe vizadeasia.a1.ro.

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Programul emisiunii Asia Express este următorul:

Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Așadar, urmărește cu atenție misiunile, provocările și momentele-cheie ale competiției. Detaliile din fiecare ediție te pot ajuta să găsești răspunsurile corecte și să intri în cursa pentru premii.

Ce premii poți câștiga la Super Neatza cu Răzvan și Dani

Concursul le oferă telespectatorilor șansa de a câștiga, de luni până joi, un rucsac personalizat cu propriul nume și cu însemnele Asia Express. De asemenea, participanții pot primi un premiu de consolare, care constă într-un abonament AntenaPLAY valabil un an.

Pe lângă aceste premii, există și oportunitatea specială de a ajunge în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express, o experiență deosebită pentru cei care vor să descopere cum se construiește una dintre cele mai urmărite aventuri televizate.

Printre cele mai creative răspunsuri oferite de participanți se numără:

1.

„Urmăresc «Asia Express» de la primul sezon și știu pe de rost fiecare misiune, autostop sau moment limită. Nu mă fascinează doar aventura concurenților, ci și munca titanică din spatele camerelor. Mi-aș dori enorm să văd live cum se construiește o astfel de emisiune-fenomen, să simt adrenalina echipei de producție și să înțeleg cum surprindeți cele mai tari cadre la capătul lumii.”

2.

„Vreau să merg în Asia pentru că simt că am ajuns în punctul în care nu mai vreau doar să văd poze frumoase pe Instagram și să spun «ce tare ar fi să ajung și eu acolo». Vreau să plec cu un rucsac, să mă pierd pe străzi pe care nu le pot pronunța, să încerc mâncare despre care nu știu ce conține și să mă trezesc în fiecare dimineață fără să știu exact ce aventură urmează.”

Dacă îți dorești să participi, urmărește emisiunea, completează formularul concursului și verifică toate condițiile de înscriere pe site-ul oficial. Poate că următoarea aventură Asia Express te va purta chiar în spatele camerelor de filmat!

3.

De ce vreau să merg la filmările Asia Express? Pentru că după atâtea sezoane simt că mai am puțin și pot spune și eu „No money, no telephone, no nothing!” sau “We are looking for a place to sleep for one night”. Am văzut toate sezoanele, unele chiar de mai multe ori, știu emoțiile, strategiile, certurile, amuletele, imunitățile, joker-ul și momentele în care toată lumea aleargă disperată după cazare. Pentru mine, Asia Express a devenit o tradiție și sunt foarte atașată de emisiune. Chiar m-am gândit cum aș putea deveni cunoscută ca să pot participa la emisiune :))). Mi-ar plăcea enorm să văd lumea aceasta și din spatele camerelor și să trăiesc pe viu atmosfera pe care am urmărit-o atâția ani de acasă. Cred că aș fi în culmea fericirii!