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Connie, la capătul puterilor la Asia Express. Ce spune despre relația cu Maurice Munteanu: „A devenit foarte dificil”

Încă o dată pe parcursul acestui episod, Connie a mărturisit că a obosit la Asia Express și este de părere că relația cu Maurice s-a slăbit.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 19:54 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 22:56
Connie, la capătul puterilor la Asia Express. Ce spune despre relația cu Maurice Munteanu: „A devenit foarte dificil” | antena 1
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Connie a recunoscut că a ajuns la capătul puterilor în timpul competiției Asia Express, unde probele solicitante și presiunea cursei au început să își spună cuvântul.

Connie, la capătul puterilor la Asia Express

Pe lângă oboseala fizică, concurenta a mărturisit că îi este tot mai greu să colaboreze cu Maurice Munteanu în timpul misiunilor, iar diferențele dintre stilurile lor de lucru au dus la momente tensionate.

Într-unul dintre momentele dificile ale cursei, Maurice a observat că partenera sa nu se simțea bine și a întrebat-o dacă este în regulă. Connie i-a răspuns că este doar obosită, însă a recunoscut că se simte depășită de probele pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit.

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„Vrei să ne oprim?”, a întrebat-o Maurice, încercând să afle dacă mai poate continua. Connie a refuzat însă să renunțe, explicând că, deși unele misiuni nu îi fac plăcere, acest lucru nu înseamnă că vrea să abandoneze competiția.

„Eu fac tot ce știu, când știu, merg înainte. Nu m-am oprit și am zis că nu fac”, a explicat ea. Concurenta a mărturisit că proba cu excavatorul a epuizat-o, iar dificultățile acumulate au făcut ca experiența să devină tot mai solicitantă.

Connie și Maurice Munteanu, dificultăți de colaborare la Asia Express

Oboseala nu a fost singura problemă cu care s-au confruntat cei doi. Connie a recunoscut că interacțiunea cu Maurice în timpul misiunilor a devenit tot mai dificilă, mai ales atunci când fiecare avea propriul ritm și propria viziune asupra modului în care trebuiau rezolvate sarcinile.

„A devenit foarte dificil modul în care interacționăm”, a spus Connie, explicând că îi este greu să colaboreze cu partenerul său în anumite momente.

Cei doi au discutat inclusiv despre proba în care au trebuit să pregătească un aranjament pentru picnic. Maurice a considerat că a preluat cea mai mare parte a muncii, în timp ce Connie a simțit că ritmul alert al acestuia nu i-a oferit suficient timp să contribuie.

„Din toată masa aia, ai făcut doar platoul cu fructe, restul le-am făcut eu. Cu ce te-am încurcat?”, a întrebat-o Maurice, încercând să înțeleagă de unde au pornit nemulțumirile.

Connie a recunoscut că ziua fusese dificilă pentru amândoi și că trebuie să încerce să se concentreze mai bine. Ea a explicat că, de obicei, evită conflictele și preferă să le ofere oamenilor mai multe șanse, însă nu se mai confruntase până atunci cu asemenea tensiuni în relația cu Maurice.

La rândul său, Maurice a acceptat că momentul ales pentru această discuție nu a fost tocmai potrivit. Chiar și așa, cei doi au continuat cursa, în ciuda oboselii și a dificultăților de comunicare. Experiența de la Asia Express le-a pus astfel la încercare nu doar rezistența fizică, ci și capacitatea de a funcționa ca o echipă în condiții de stres.

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