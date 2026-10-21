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Connie, la capătul răbdării cu Maurice Munteanu, la Asia Express: „M-ai înnebunit azi, ești pisălog!”

Connie a ajuns la capătul răbdătorii cu Maurice Munteanu la Asia Express. Ce s-a întâmplat între cei doi pe parcursul acestui episod.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 19:45 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 22:20
Connie, la capătul răbdării cu Maurice Munteanu, la Asia Express: „M-ai înnebunit azi, ești pisălog!” | antena 1
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Maurice Munteanu și Connie au ajuns la contre în timpul unei probe de la Asia Express, după ce dorința lui Maurice de a face totul perfect a intrat în conflict cu modul în care partenera sa voia să ducă misiunea la bun sfârșit.

Connie, la capătul răbdării cu Maurice Munteanu, la Asia Express

Cei doi au avut opinii diferite despre felul în care trebuiau organizate lucrurile, iar tensiunile au devenit evidente pe parcursul întrecerii.

Maurice a încercat să coordoneze fiecare pas, fiind atent la ordinea în care trebuiau așezate obiectele și la respectarea indicațiilor. Connie a simțit însă că nu era lăsată să participe suficient și că rolul ei se limita, în mare parte, la executarea instrucțiunilor primite.

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„Connie, fă tu ce vrei, Maurice”, a spus ea, vizibil deranjată de felul în care decurgea colaborarea. Ulterior, a explicat că știa deja cât de perfecționist este Maurice, însă nu înțelegea de ce acesta nu îi permitea să se implice mai mult în rezolvarea sarcinilor.

„Până la urmă, mi-a dat instrucțiuni să desfac niște pungi, cele pe care le desemna el”, a povestit Connie despre modul în care au lucrat împreună.

Maurice Munteanu, preocupat de fiecare detaliu. Connie și-a pierdut răbdarea

Diferențele dintre cei doi au ieșit la iveală și în timpul unei probe în care concurenții trebuiau să pregătească un picnic. Maurice s-a concentrat asupra aranjamentului, dorind ca fiecare element să fie pus la locul potrivit. Pentru el, ordinea avea o importanță deosebită, iar lucrurile trebuiau făcute într-o anumită succesiune.

„Eu eram prea obsedat de aranjament”, a recunoscut Maurice, după ce a realizat că preocuparea sa pentru detalii îi făcuse să piardă mai mult timp decât celelalte echipe.

Connie nu a mai putut să-și ascundă iritarea și i-a spus direct ce o deranja: „M-ai înnebunit azi, că ești foarte enervant, pisălog”. Ea a ținut însă să precizeze că nu consideră această atitudine un lucru grav, explicând că toată lumea poate deveni insistentă în anumite situații.

Concurenta a povestit că organizează evenimente și că, deși uneori poate fi aeriană, acest lucru nu înseamnă că nu este capabilă să urmărească un plan sau să respecte indicațiile unei probe.

Maurice, în schimb, a insistat asupra logicii sale de lucru, considerând firesc ca obiectele să fie așezate într-o anumită ordine. Pentru el, aranjamentul trebuia să respecte o succesiune clară, fără abateri.

Astfel, o probă care presupunea organizare și colaborare s-a transformat într-un test al răbdării pentru cei doi. În timp ce Maurice a încercat să controleze fiecare detaliu, Connie și-a dorit mai multă libertate de acțiune, iar diferențele dintre stilurile lor au dus la o dispută în mijlocul competiției.

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