Antena Căutare
Home Asia Express Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală. Mesajul transmis la încheierea sezonului 9 

Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală. Mesajul transmis la încheierea sezonului 9 

După marea finală, echipa Asia Express 2026 s-a reunit într-o fotografie de colecție. Ce mesaj au transmis la încheierea sezonului 9 al emisiunii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 10:00 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 09:34
Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală | instagram.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express a ajuns la final, iar echipa din spatele show-ului a marcat momentul printr-o fotografie de colecție. În imagine a fost surprinsă întreaga echipă care a contribuit la realizarea competiției.

Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală. Mesajul transmis la încheierea sezonului 9

După săptămâni de probe, emoții și momente neașteptate, sezonul 9 Asia Express s-a încheiat. La finalul acestei ediții, echipa emisiunii a publicat o fotografie în care apar oamenii care au făcut posibilă întreaga producție.

Nu este vorba doar despre concurenți și prezentatoarea Irina Fodor. În imagine se regăsesc și membrii echipei de producție, oamenii din spatele camerelor, operatorii, reporterii și toți cei care au lucrat pentru ca fiecare etapă a competiției să fie filmată și transformată într-un spectacol urmărit de o mulțime de telespectatori.

Articolul continuă după reclamă

Fotografia este una specială tocmai pentru că aduce laolaltă atât oamenii pe care publicul i-a văzut în fiecare ediție, cât și pe cei care au muncit departe de lumina reflectoarelor. Fără contribuția lor, aventura Asia Express nu ar fi fost posibilă.

Ce mesaj a transmis echipa Asia Express la finalul sezonului

În descrierea fotografiei, echipa emisiunii a transmis și un mesaj de mulțumire celor care au fost alături de show pe parcursul acestui sezon.

„Mulțumim că ați fost parte din aventura noastră, că ați trăit alături de noi fiecare emoție, provocare și moment de neuitat!

Povestea acestui sezon se încheie aici, dar aventura nu se oprește!

Asia Express continuă! Ne revedem în următoarea călătorie!”, a fost mesajul transmis de echipa Asia Express 2026.

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt prieteni de 15 ani. Cum a ajuns o glumă să-i aducă împreună la Asia Express...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
Observatornews.ro Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
Antena 3 Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul
Valerie Lungu, primele declarații după ce a pierdut finala Asia Express 2026. Ce a simțit când a aflat rezultatul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis campionii
Primele declarații ale lui Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express 2026. Ce au transmis...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x