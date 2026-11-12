După marea finală, echipa Asia Express 2026 s-a reunit într-o fotografie de colecție. Ce mesaj au transmis la încheierea sezonului 9 al emisiunii.

Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală | instagram.com

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express a ajuns la final, iar echipa din spatele show-ului a marcat momentul printr-o fotografie de colecție. În imagine a fost surprinsă întreaga echipă care a contribuit la realizarea competiției.

Fotografie de colecție cu întreaga echipă Asia Express 2026, după marea finală. Mesajul transmis la încheierea sezonului 9

După săptămâni de probe, emoții și momente neașteptate, sezonul 9 Asia Express s-a încheiat. La finalul acestei ediții, echipa emisiunii a publicat o fotografie în care apar oamenii care au făcut posibilă întreaga producție.

Nu este vorba doar despre concurenți și prezentatoarea Irina Fodor. În imagine se regăsesc și membrii echipei de producție, oamenii din spatele camerelor, operatorii, reporterii și toți cei care au lucrat pentru ca fiecare etapă a competiției să fie filmată și transformată într-un spectacol urmărit de o mulțime de telespectatori.

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Fotografia este una specială tocmai pentru că aduce laolaltă atât oamenii pe care publicul i-a văzut în fiecare ediție, cât și pe cei care au muncit departe de lumina reflectoarelor. Fără contribuția lor, aventura Asia Express nu ar fi fost posibilă.

Ce mesaj a transmis echipa Asia Express la finalul sezonului

În descrierea fotografiei, echipa emisiunii a transmis și un mesaj de mulțumire celor care au fost alături de show pe parcursul acestui sezon.

„Mulțumim că ați fost parte din aventura noastră, că ați trăit alături de noi fiecare emoție, provocare și moment de neuitat!

Povestea acestui sezon se încheie aici, dar aventura nu se oprește!

Asia Express continuă! Ne revedem în următoarea călătorie!”, a fost mesajul transmis de echipa Asia Express 2026.