Fotoreportaj Asia Express, episodul 16. Imaginile care îți vor tăia răsuflarea. Echipa de producție în cursa contratimp

Provocarea Asia Express – Drumul Împăraților i-a pus în dificultate pe concurenții celor 9 echipe, dar și pe cameramanii și cei care fac parte din echipa de producție a show-ului, care nu se văd niciodată la TV.

Aventura prin care au trecut toți aceștia este demnă de fotoreportaje ce vor intra în jurnalul cu amintiri al unei echipe extrem de bine sudate, care face eforturi colosale pentru a munci în condiții grele și pentru a reuși să le ofere telespectatorilor o fărâmă din visul asiatic.

Din Turcia, spre Georgia, iar mai apoi pe meleagurile Azerbaidjanului. Concurenții, dar și echipa din spatele Asia Express vor avea misiuni peste misiuni și puține căi ușoare spre a le rezolva. Concurenții sezonului 4 Asia Express au parte de cea mai dură experiență a lor într-un reality show care le testează rezistența fizică, psihică și le întinde la cote alarmante răbdarea.

Alături de ei sunt necontenit cameramanii, prietenii din spatele obiectivelor, care suprind în detaliu cele mai profunde reacții, temeri, bucurii și încercări pe un drum despre care nu se știu prea multe.

Cine este Andrei Pungovschi, fotograful care surprinde imagini din culisele Asia Express

Andrei Pungovschi este unul dintre cei mai celebri fotografi români, care s-a remarcat prin prisma pasiunii și perseverenței de care a dat dovadă, reușind să vorbească prin imagini.

Pasiunea lui Andrei Pungovschi pentru fotografie s-a dezvoltat în 2006, când a petrecut un an la University of Missouri, unde a studiat noțiuni de fotojurnalism. Mai târziu, a devenit colaborator al agenției France Presse în România și parte a echipei Decât O Revistă.

De-a lungul timpului, fotografiile lui au apărut în diverse publicații străine, printre care The New York Times, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Esquire Romania, The Associated Press. Din anul 2007, a predat câțiva ani fotojurnalism, iar în 2011, a câștigat o bursă de la Fundația Rosalynn Carter, în urma căreia a realizat un proiect despre costurile sociale ale anxietății.

Fotografiile sale au fost premiate la concursuri internaționale, printre care Pictures of The Year International, National Press Photographers Association, The Missouri Press Association, în SUA, BursaPhotoFest în Turcia.

În anul 2021 Andrei Pungovschi a realizat fotoreportaje în Asia Express, sezonul 4.

Ce spune Irina Fodor despre experiența Asia Express

Irina Fodor, prezentatoarea noului sezon Asia Express, a vorbit despre peripețiile de care a avut parte pe Drumul Împăraților, despre eforturile echipei și ale concurenților, dar și despre locurile care au impresionat-o.

Destinațiile spectaculoase, peisajele care își taie răsuflarea și ambiția celor nouă perechi de vedete sunt principalele elemente care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură în cel mai nou sezon al show-ului. Prezentatoarea TV a vorbit cu entuziasm despre experiența de care a avut parte în Asia Express.

"O să încep cu ce m-a lovit pe mine foarte tare, ca realitate. Toată lumea e de fapt într-o cursă, adică toată lumea, de la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine, operatori, reporteri.

Toată lumea aleargă de dimineață și până se termină cursa în ziua respectivă. Pe mine asta m-a șocat cumva. Eu alerg după felul în care sunt încălțată, nu o să mă vedeți vreodată cu tocuri pentru că nu aș avea cum. Suntem și noi contracronometru constant.", a spus Irina Fodor, vizibil entuziasmată și surprinsă de experiența trăită.