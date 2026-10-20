Pe măsură ce timpul trece, episoadele din Asia Express devin tot mai interesante. De data aceasta, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu s-au aflat în prim-plan.

Imagini savuroase cu Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, la Asia Express! Cum au ajuns să stea îmbrățișați într-o mașină | antena 1

Momente neașteptate și replici savuroase la Asia Express, unde concurenții sunt dispuși să facă aproape orice pentru a ajunge cât mai repede la destinație.

Imagini savuroase cu Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, la Asia Express!

De această dată, Raluca Bădulescu a atras atenția după ce a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină, într-o încercare amuzantă de a-și ajuta colegul să avanseze în competiție.

Drumul prin China le-a pus din nou răbdarea la încercare concurenților, care au fost nevoiți să găsească transport și să profite de fiecare oportunitate. În timp ce unele echipe au avut parte de experiențe mai dificile, altele au încercat să transforme situațiile neprevăzute în motive de distracție. Pentru Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, aventura a fost presărată cu glume și momente care au demonstrat că buna dispoziție poate face diferența chiar și în cele mai solicitante situații.

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Raluca nu s-a ferit să își arate susținerea pentru Maurice și a făcut o declarație care a stârnit amuzamentul celor din jur. Vedeta a glumit că este dispusă să îi ofere orice, inclusiv un masaj, numai ca acesta să ajungă în finală.

„Îi fac orice, masaj, numai să se ducă în finală”, a spus Raluca Bădulescu, în timp ce se afla în brațele lui Maurice Munteanu, în mașină. Momentul a devenit unul dintre episoadele savuroase ale cursei, mai ales că presiunea competiției era tot mai mare, iar timpul pierdut pe traseu îi îngrijora pe concurenți.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, hotărâți să se distreze pe Drumul Zeilor

Dincolo de glume, concurenții au resimțit din plin oboseala și adrenalina cursei. Alexuc și Torje s-au bucurat de o recompensă relaxantă, în timp ce alte echipe încercau să recupereze timpul pierdut. Valerie și Alex au realizat că drumul le-a consumat mai mult timp decât se așteptau, iar Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au avut parte de un șofer pe care l-au considerat unul dintre cei mai buni întâlniți în competiție.

Oana a povestit că acesta părea să le înțeleagă stările și emoțiile, în timp ce Maurice a continuat să întrețină atmosfera cu observații ironice și glume. Chiar dacă drumul era solicitant, concurenții au încercat să nu se lase copleșiți de presiune.

Maurice a mărturisit că echipa sa stabilise de la început că, indiferent de rezultat, va încerca să se bucure de experiență. „Am stabilit, orice ar fi, ne distrăm”, a explicat acesta, subliniind că adrenalina jocului încă își spunea cuvântul.

Între timp, Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au ajuns primele la steag, însă următoarea provocare le-a ridicat imediat semne de întrebare. Când au aflat ce le așteaptă la proba legată de pietrele Yangtze, Oana și Mirela au încercat să înțeleagă ce presupune sarcina, iar reacția lor a adus un nou moment de umor în competiție.

Astfel, chiar și atunci când oboseala și presiunea își fac simțită prezența, concurenții găsesc motive să râdă, iar Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu demonstrează că spiritul de echipă poate veni la pachet cu multă voie bună.