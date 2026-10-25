Irina Fodor le-a transmis concurenților că vor avea parte de noi restricții la Asia Express. Ce nu mai au voie să facă echipele pe traseu.

Irina Fodor a impus noi restricții la Asia Express! Ce nu mai au voie să facă echipele pe traseu în etapa a opta | antena 1

Concurenții de la Asia Express au parte de reguli noi în etapa a opta a competiției. Irina Fodor le-a anunțat că aventura devine tot mai dificilă și că vor trebui să se descurce fără anumite facilități de care s-au folosit până acum.

Irina Fodor a impus noi restricții la Asia Express!

Printre cele mai importante schimbări se numără interdicția de a mai călători cu taxiul și renunțarea la fotografiile cu traduceri și la expresiile în limba chineză pentru a comunica pe traseu.

La începutul etapei, prezentatoarea le-a explicat concurenților că regulile se schimbă pe măsură ce competiția avansează. Dacă până acum au putut apela la diferite metode pentru a ajunge mai repede la destinație, de acum vor fi nevoiți să găsească alte soluții pentru a-și continua drumul.

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„Dragii mei, întâi vreau să vă comunic niște lucruri, pentru că suntem în etapa a opta și lucrurile trebuie să se complice”, le-a transmis Irina Fodor concurenților.

Fără taxi și fără fotografii cu traduceri în limba chineză

Una dintre cele mai importante restricții anunțate de Irina Fodor vizează transportul. Concurenții nu mai au voie să folosească taxiul pentru a ajunge la următoarele misiuni și nici să le ceară altor persoane să le plătească o astfel de cursă. Astfel, echipele vor trebui să găsească alte variante pentru a se deplasa și pentru a ajunge la destinațiile indicate.

O altă schimbare importantă este legată de comunicarea cu localnicii. Concurenții nu mai pot folosi fotografii cu traduceri sau fraze în limba chineză pentru a se face înțeleși pe traseu. Ei vor trebui să găsească propriile metode de comunicare, fără să se bazeze pe materialele pregătite anterior. Excepție fac interacțiunile de seară cu localnicii, când aceste instrumente pot fi folosite în continuare.

Noile reguli au stârnit deja reacții în rândul concurenților. Alexuc a anticipat că dificultatea probelor va crește, pe măsură ce echipele vor fi nevoite să se adapteze unor condiții tot mai solicitante.

Dar provocările nu se opresc aici. După anunțarea restricțiilor, Irina Fodor le-a prezentat concurenților o probă în care porțelanul și echilibrul joacă un rol esențial.

Un membru al fiecărei echipe va trebui să țină cu piciorul o parte a unui balansoar, în timp ce partenerul va alerga pentru a aduce obiecte din porțelan. Acestea vor trebui așezate pe partea opusă, astfel încât balansoarul să rămână în echilibru cât mai mult timp.

Echipele care vor reuși să mențină obiectele intacte și să păstreze echilibrul vor avea un avantaj la plecarea în cursă. În schimb, spargerea obiectelor sau pierderea echilibrului le poate costa timp prețios.

Prin aceste schimbări, etapa a opta promite să fie una mai dificilă, în care concurenții vor avea nevoie de strategie, răbdare și multă atenție pentru a face față tuturor provocărilor de la Asia Express.