În cel de-al optulea episod din Jurnal de Călătorie Asia Express, echipa de producție Asia Express a dezvăluit cum arată străzile din China atunci când este 1 Mai și oamenii sunt liberi. Imaginile sunt impresionante.
Ce au descoperit producătorii Asia Express pe străzile din China, în zilele libere. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte, în episodul 8 din Jurnal de călătorie
În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, cei din echipa de producție au dezvăluit cu ce provocări s-au confruntat atunci când au avut de filmat în China, într-o zi liberă pentru angajați. Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.
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„Am ajuns într-un parc unde am crezut că am văzut apogeul aglomerației! Câtă lume poate să fie într-un parc?! Toți oamenii din China erau în parcul ăsta! Noi, echipa, ne-am pierdut prin parc și era să nu mai ajungem la careu (...). Am avut noroc să prindem 1 Mai muncitoresc în China. Sărbătoarea asta pentru ei ține patru zile. A fost și în weekend, că a picat înainte de weekend. S-a legat cu weekendul, patru zile în continuu. Oamenii s-au dus în vizită să sărbătorească. A fost îngrozitor! ”, a spus un reporter Asia Express despre provocările de a filma într-un parc din China.
„Un LP ne-a spus că în aceaste zile de sărbătoare, când toți sunt libere și călătoresc, o să vedem cu adevărat cât oameni are în China. Ei sunt în mod normal în birouri, în fabrici, nu prea-i vezi așa... Nu vezi un miliard pe stradă. Acum ai o idee”, a spus Robert Lionte, Producător Executiv Asia Express.
Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.Ce a fost nevoită să facă Irina Fodor în China, pentru filmările Asia Express: „Trebuie să întrec concurenții”...