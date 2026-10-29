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Ce au descoperit producătorii Asia Express pe străzile din China, în zilele libere. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte

Producătorii Asia Express au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au descoperit cum arată străzile din China în zilele libere. Descoperă detalii din culise, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 20:00 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 20:01
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În cel de-al optulea episod din Jurnal de Călătorie Asia Express, echipa de producție Asia Express a dezvăluit cum arată străzile din China atunci când este 1 Mai și oamenii sunt liberi. Imaginile sunt impresionante.

Ce au descoperit producătorii Asia Express pe străzile din China, în zilele libere. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte, în episodul 8 din Jurnal de călătorie

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, cei din echipa de producție au dezvăluit cu ce provocări s-au confruntat atunci când au avut de filmat în China, într-o zi liberă pentru angajați. Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

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„Am ajuns într-un parc unde am crezut că am văzut apogeul aglomerației! Câtă lume poate să fie într-un parc?! Toți oamenii din China erau în parcul ăsta! Noi, echipa, ne-am pierdut prin parc și era să nu mai ajungem la careu (...). Am avut noroc să prindem 1 Mai muncitoresc în China. Sărbătoarea asta pentru ei ține patru zile. A fost și în weekend, că a picat înainte de weekend. S-a legat cu weekendul, patru zile în continuu. Oamenii s-au dus în vizită să sărbătorească. A fost îngrozitor! ”, a spus un reporter Asia Express despre provocările de a filma într-un parc din China.

„Un LP ne-a spus că în aceaste zile de sărbătoare, când toți sunt libere și călătoresc, o să vedem cu adevărat cât oameni are în China. Ei sunt în mod normal în birouri, în fabrici, nu prea-i vezi așa... Nu vezi un miliard pe stradă. Acum ai o idee”, a spus Robert Lionte, Producător Executiv Asia Express.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.

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