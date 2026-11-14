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Mona Segall, copleșită de emoții după finala Asia Express: „Mă simt foarte mică”. Ce a dezvăluit din culise

În ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express, Mona Segall a făcut o confesiunea ce i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii. Află ce a dezvăluit despre reality show-ul care a făcut senzație.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 20:51 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 20:35
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Jurnal de călătorie Asia Express a adus telespectatorilor detalii din culisele emisiunii Asia Express. În spatele unui show de succes au stat sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce au făcut echipa de filmare să își depășească limitele, în cei peste 10.000 de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii. La finalul unui sezon spectaculos, Mona Segall a făcut o mărturisire neașteptată pentru fanii Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit despre show și despre ea.

Mona Segall, copleșită de emoții după finala Asia Express. Ce a dezvăluit din culise, la Jurnal de călătorie

Așa cum telespectatorii au putut afla în producția Jurnal de călătorie acest sezon Asia Express, numit Drumul Mătăsii, a fost unul al recordurilor, căci traseul a depășit 10.000 de kilometri, fiind cel mai lung din istoria emisiunii. În plus, nicio altă țară din lume care a realizat Asia Express nu a mai filmat timp de 40 de zile în China. Proiectul a fost unul extrem de ambițios și a adus numeroase provocări nu doar pentru concurenți, ci și pentru reporteri, cameramani și toți ceilalți din echipa de producție.

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„Când e toată echipa la final pe set și tu faci pozele și filmezi simți că este o satisfacție, dar în același timp mă simt foarte mică în toată această echipă și în toată povestea asta care este făcută și cu sângele multor oameni”, a fost confesiunea făcută de Mona Segall cu lacrimi în ochi.

Așa cum se poate vedea în imagini, celebra producătoare a făcut respectiva confesiune cu lacrimi în ochi și cu vocea tremurândă. Nu a fost singura care a trăit emoțiile finalei la intensitate maximă. În filmare se poate vedea cum momentul înmânării trofeului a adus valuri uriașe de emoție pentru toți cei implicați în acest proiect, ca o adevărqată încununare a eforturilor colosale depuse în cele două luni de filmare.

Urmărește clipul video de mai sus din ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express ca să descoperi detalii ce nu s-au văzut în marea finală.

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