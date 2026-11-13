Valerie Lungu, cu lacrimi în ochi după finala Asia Express. Mărturisirea despre Alex Gîlcă: „Dacă nu era el…”

În ultimul episod din Jurnal de călătorie au fost prezentate imagini ce nu s-au văzut în finala Asia Express. Descoperă ce confesiune neașteptată a făcut Valerie Lungu despre Alex Gîlcă.

În marea finală a emisiunii Asia Express, emoțiile au fost uriașe nu doar pentru finaliști, ci și pentru echipa de producție. Atunci când trofeul a fost înmânat, nu doar învingătorii au simțit gustul dulce al succesului, ci și cei din echipa de producție, care au fost cuprinși de lacrimi de emoție. Drumul Mătăsii a adus o călătorie de peste 10.000 de kilometri, presărată cu numeroase provocări. Finalul spectaculos a fost ca o răsplăt sufletească pentru numeroasele eforturi depuse.

În ultimul episod din Jurnal de călătorie s-a aflat ce confesiune neașteptată a făcut Valerie Lungu, cu lacrimi în ochi, despre Alex Gîlcă.

Valerie Lungu, cu lacrimi în ochi după finala Asia Express. Ce mărturisire a făcut despre Alex Gîlcă

În ultimul episod din Jurnal de călătorie, Valerie și-a dat jos masca de „fată rea” și, cu lacrimi în ochi, a făcut o confesiune ce i-a luat prin surprindere pe fani. Tânăra a vorbit despre cât de importantă a fost susținerea lui Alex Gîlcă, dar și despre cât de mult îl apreciază și îl iubește.

„Sunt mândru de mine, mândru de noi, mândru de iubita mea. Cu ea am reușit să răsturnăm, să facem răsturnări de situații”, a fost confesiunea lui Alex Gîlcă.

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„Nu vine să cred că s-a terminat. Astăzi a fost una dintre cele mai grele zile. A fost foarte intens pentru fizic, pentru psihic, din toate punctele de vedere! Și eu cred că ne-am descurcat pe-alocuri bine, pe alocuri se putea mai bine, dar așa suntem noi, astea sunt emoțiile noastre, astea sunt trăirile noastre, prin asta trecem noi și așa reacționăm noi la stres, la nervi, la presiune. Îi mulțumesc enorm că m-a suportat fiecare zi, așa cum sunt eu. M-a încurajat și dacă nu era el, nu cred că ajungeam până aici, sută-n sută în mie. Și îl iubesc enorm de mult și-i mulțumesc că e aici cu mine în punctul ăsta”, a fost confesiunea făcută de Valerie Lungu cu lacrimi în ochi.

Urmărește clipul video de mai sus din ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express ca să descoperi detalii ce nu s-au văzut în marea finală.