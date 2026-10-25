Loredana a lansat un atac dur la adresa Anei în timpul probelor. Cearta celor două a continuat și cuvintele lor au încins spiritele.

Loredana, atac dur la adresa Anei la Asia Express! Cuvintele care au încins spiritele: „Tu nu ai ce să cauți aici” | antena 1

Tensiunile dintre Loredana și Ana au continuat la Asia Express, iar cele două concurente au ajuns din nou la un schimb dur de replici.

Loredana, atac dur la adresa Anei la Asia Express!

După momentele tensionate din timpul probei fotografice, neînțelegerile nu au dispărut, iar drumul spre următoarea misiune le-a pus din nou răbdarea la încercare. Loredana a răbufnit și i-a spus Anei că nu ar avea ce să caute în competiție, în timp ce partenera sa i-a reproșat că ridică tonul și provoacă scandal.

După ce au încheiat provocarea anterioară, concurentele au pornit în căutarea transportului pentru a ajunge la următoarea locație. În timp ce echipele încercau să găsească mașini care să le ducă mai departe, tensiunile dintre cele două femei au continuat să crească. Deși Loredana a susținut că își dorește să se concentreze asupra misiunii, discuția cu Ana a degenerat rapid.

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Loredana nu și-a mai ascuns nemulțumirea și i-a transmis Anei că nu înțelege cum poate continua să se comporte astfel în competiție.

Loredana și Ana, ceartă aprinsă pe drum: „Eu nu vreau să mă cert!”

„Tu nu ai ce să cauți în Asia Express, nu știu cine poate să lucreze cu tine!”, a spus Loredana, vizibil deranjată de situație.

Concurenta a insistat că vrea să-și ducă misiunea la capăt și că nu are de gând să-și consume energia într-o ceartă. „Eu îmi duc misiunea la capăt”, a afirmat ea, încercând să arate că prioritatea sa rămâne competiția.

Ana, în schimb, a continuat să-i reproșeze partenerei că ridicase vocea încă de dimineață și că reacțiile ei deveniseră greu de suportat.

„Ți-am zis că faci figuri pe burta goală, că ai urlat de dimineață. Ai urlat prin toate tuburile!”, i-a spus Ana.

Loredana a respins acuzațiile și a susținut că nimeni nu țipase la ea, întorcându-i replica într-o manieră la fel de dură: „Ai probleme la cap, că nu ți-a urlat nimeni!”.

În ciuda schimbului de replici, Loredana a continuat să spună că nu dorește să se certe și că încearcă să evite un conflict mai mare. Ana, însă, a pus sub semnul întrebării comportamentul partenerei sale și i-a amintit că se află într-o competiție, nu într-o confruntare personală.

„Unde suntem, e concurs între noi sau concurăm în Asia Express? Auzi, calmează-te!”, a reacționat Ana.

Nici Loredana nu a renunțat la tonul acid și i-a răspuns: „Calmează-te, că ești cam agitată astăzi!”.

Schimbul de replici a arătat că tensiunile dintre cele două nu s-au stins după prima confruntare.