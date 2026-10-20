Antena Căutare
Home Asia Express Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express! Ce a făcut pentru a câștiga proba: „Le-am luat direct…. ”

Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express! Ce a făcut pentru a câștiga proba: „Le-am luat direct…. ”

Loredana Chivu și Ana au fost nevoită să treacă printr-o probă pe care au trecut-o cu brio. Ce s-a întâmplat cu cele două.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 17:17 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 23:09
Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express! Ce a făcut pentru a câștiga proba: „Le-am luat direct…. ” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenții de la Asia Express au avut parte de una dintre cele mai neobișnuite și greu de suportat provocări de până acum.

Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express!

Ajunși la proba pietrelor Yangtze, aceștia au descoperit că misiunea lor nu era să le mănânce, ci să le sugă, o cerință care a stârnit reacții de uimire, dezgust și hohote de râs. Nici măcar cei obișnuiți cu situațiile extreme nu și-au imaginat că vor ajunge să treacă printr-o asemenea experiență.

Primele care au ajuns la locație au fost Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, urmate de Loredana Chivu și Ana. Cele două echipe au încercat să înțeleagă ce aveau de făcut, iar întrebările au venit imediat. „Le mușcăm, le înghițim, le lingem?”, au vrut să știe concurenții, înainte să afle care era, de fapt, sarcina.

Articolul continuă după reclamă

Mirela Vaida a lămurit situația într-un mod cât se poate de direct: „Nu le mâncăm, le sugem”. Din acel moment, proba s-a transformat într-un adevărat test de rezistență, mai ales că pietrele erau acoperite cu ulei și condimente iuți, iar mirosul de usturoi le-a pus răbdarea la încercare.

Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au fost printre cei mai vocali concurenți. Dezgustați de ceea ce aveau în față, cei doi nu s-au ferit să își exprime nemulțumirea. „Mi se face rău numai de la miros, dar de la gust!”, a reacționat Maurice, care a ajuns să se întrebe ce le rezervă, de fapt, această competiție.

Loredana Chivu și Ana, într-o cursă contracronometru pentru a suge pietrele

În ciuda dificultății probei, Loredana Chivu și Ana au fost hotărâte să ducă misiunea la bun sfârșit. Loredana a recunoscut că s-a fript la limbă pentru că a băgat pietrele direct în gură, fără să aștepte să se răcească. Cele două au transformat provocarea într-o competiție personală, fiecare încercând să termine mai repede decât cealaltă.

„A fost un concurs între mine și Ana, personal. Am supt 10 pietre înaintea ei”, a povestit Loredana, determinată să demonstreze că poate trece peste orice obstacol pentru a avansa în cursă.

Nici Oana și Mirela Vaida nu au scăpat de disconfort. Oana a explicat că limba și gura îi amorțiseră din cauza iuțelii, însă a continuat să se concentreze asupra sarcinii, dorindu-și să termine cât mai repede. La rândul ei, Mirela Vaida a recunoscut că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să participe la o asemenea probă.

Maurice Munteanu a avut, însă, una dintre cele mai savuroase reacții ale zilei. Indignat de provocarea primită, acesta a izbucnit: „Ne-ați adus aici să ne omorâți?”. Raluca Bădulescu a continuat în aceeași notă, spunând că este atât de pătrunsă de spiritul competiției, încât a ajuns să sugă pietre.

Printre grimase, glume și replici savuroase, concurenții au încercat să își ducă misiunea la capăt. Proba pietrelor Yangtze le-a demonstrat încă o dată că, la Asia Express, limitele sunt împinse mult dincolo de ceea ce și-ar fi imaginat înainte de plecare.

Imagini savuroase cu Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, la Asia Express! Cum au ajuns să stea îmbrățișați într-o mași... Loredana Chivu, declarație savuroasă despre colegele de la Asia Express! Ce a spus: „Avem niște doamne mai speciale”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: &#8222;Mi-am adus aminte&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Antena 3 Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și Loredana
Scandal între concurente la Asia Express, în ediția din 20 octombrie! Mirela Retegan, față în față cu Ana și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru imunitatea mică
Ce se întâmplă diseară, 20 octombrie, la Asia Express! Misiunea neașteptată din China, în lupta pentru...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat
Alina Pușcău s-a întors la ședintele de chimioterapie. De ce este nevoită să le continue, deși s-a vindecat Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii!
Ilie Bolojan a anunțat când va elibera vila de protocol din Cartierul Primăverii! Pleacă în plin val de demisii! BZI
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4 reactoare. Ce se schimbă pe Dunăre
Cum va fi salvată centrala de la Cernavodă de secetă: autoritățile au aprobat planul pentru apa de răcire a 4... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x