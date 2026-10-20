Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express! Ce a făcut pentru a câștiga proba: „Le-am luat direct…. ”

Loredana Chivu și Ana au fost nevoită să treacă printr-o probă pe care au trecut-o cu brio. Ce s-a întâmplat cu cele două.

Concurenții de la Asia Express au avut parte de una dintre cele mai neobișnuite și greu de suportat provocări de până acum.

Loredana Chivu a lăsat orice reținere deoparte la Asia Express!

Ajunși la proba pietrelor Yangtze, aceștia au descoperit că misiunea lor nu era să le mănânce, ci să le sugă, o cerință care a stârnit reacții de uimire, dezgust și hohote de râs. Nici măcar cei obișnuiți cu situațiile extreme nu și-au imaginat că vor ajunge să treacă printr-o asemenea experiență.

Primele care au ajuns la locație au fost Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, urmate de Loredana Chivu și Ana. Cele două echipe au încercat să înțeleagă ce aveau de făcut, iar întrebările au venit imediat. „Le mușcăm, le înghițim, le lingem?”, au vrut să știe concurenții, înainte să afle care era, de fapt, sarcina.

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Mirela Vaida a lămurit situația într-un mod cât se poate de direct: „Nu le mâncăm, le sugem”. Din acel moment, proba s-a transformat într-un adevărat test de rezistență, mai ales că pietrele erau acoperite cu ulei și condimente iuți, iar mirosul de usturoi le-a pus răbdarea la încercare.

Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au fost printre cei mai vocali concurenți. Dezgustați de ceea ce aveau în față, cei doi nu s-au ferit să își exprime nemulțumirea. „Mi se face rău numai de la miros, dar de la gust!”, a reacționat Maurice, care a ajuns să se întrebe ce le rezervă, de fapt, această competiție.

Loredana Chivu și Ana, într-o cursă contracronometru pentru a suge pietrele

În ciuda dificultății probei, Loredana Chivu și Ana au fost hotărâte să ducă misiunea la bun sfârșit. Loredana a recunoscut că s-a fript la limbă pentru că a băgat pietrele direct în gură, fără să aștepte să se răcească. Cele două au transformat provocarea într-o competiție personală, fiecare încercând să termine mai repede decât cealaltă.

„A fost un concurs între mine și Ana, personal. Am supt 10 pietre înaintea ei”, a povestit Loredana, determinată să demonstreze că poate trece peste orice obstacol pentru a avansa în cursă.

Nici Oana și Mirela Vaida nu au scăpat de disconfort. Oana a explicat că limba și gura îi amorțiseră din cauza iuțelii, însă a continuat să se concentreze asupra sarcinii, dorindu-și să termine cât mai repede. La rândul ei, Mirela Vaida a recunoscut că nu și-ar fi imaginat vreodată că va ajunge să participe la o asemenea probă.

Maurice Munteanu a avut, însă, una dintre cele mai savuroase reacții ale zilei. Indignat de provocarea primită, acesta a izbucnit: „Ne-ați adus aici să ne omorâți?”. Raluca Bădulescu a continuat în aceeași notă, spunând că este atât de pătrunsă de spiritul competiției, încât a ajuns să sugă pietre.

Printre grimase, glume și replici savuroase, concurenții au încercat să își ducă misiunea la capăt. Proba pietrelor Yangtze le-a demonstrat încă o dată că, la Asia Express, limitele sunt împinse mult dincolo de ceea ce și-ar fi imaginat înainte de plecare.