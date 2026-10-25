Antena Căutare
Home Asia Express Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express! Ce și-au reproșat cele două: „Nu mai face figuri pe burta goală”

Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express! Ce și-au reproșat cele două: „Nu mai face figuri pe burta goală”

Loredana și Ana au început o ceartă monstru la Asia Express, în timpul unor probe. Ce au avut să-și reproșeze cele două concurente.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:37 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 21:19
Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express! Ce și-au reproșat cele două: „Nu mai face figuri pe burta goală” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Tensiunile au atins cote maxime la Asia Express, unde Loredana și Ana au ajuns să se certe în timpul unei probe care le-a pus răbdarea la încercare.

Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express!

Cele două trebuiau să realizeze un selfie în care să apară amândouă, dar și cilindrul indicat de misiune. Numai că fotografiile nu au ieșit așa cum trebuia, iar frustrarea acumulată s-a transformat într-un schimb dur de replici.

Totul a pornit de la încercările repetate de a face fotografia corectă. Ana a povestit că s-a fotografiat de mai multe ori, însă poziția în care se afla, cu Loredana în spatele ei și cu ghiozdanul în spate, făcea ca în imagine să se vadă doar numele partenerei sale. Loredana, în schimb, era preocupată ca amândouă să apară în cadru și, mai ales, ca cilindrul să fie vizibil.

Articolul continuă după reclamă

„Se vede că suntem amândouă. Zici că facem ședință foto și nu ieși bine. Important e să iasă cilindrul, nu noi”, a explicat Loredana, încercând să găsească o soluție pentru a îndeplini cerințele misiunii.

Loredana și Ana, schimb dur de replici: „Sunt sătulă de tine!”

Presiunea probei și-a spus cuvântul, iar situația s-a complicat după ce Loredana a considerat că Ana a jignit-o. Schimbul de replici a devenit rapid tot mai aprins, iar cele două nu au mai reușit să-și ascundă nemulțumirile.

„Hai, nu mai face figuri pe burta goală!”, i-a spus Ana partenerei sale.

Replica a deranjat-o profund pe Loredana, care a reacționat imediat: „Fac figuri pe burta goală, nu-ți permit să mă jignești! Dacă voi o vedeți altfel...”.

Ana i-a reproșat că este preocupată de scandal, însă Loredana a insistat că nu ar fi acceptat o asemenea atitudine dacă rolurile ar fi fost inversate.

„Dacă te jigneam eu, făceai ca...!”, a răbufnit concurenta.

Loredana a explicat ulterior că se enervase foarte tare, deoarece, în opinia sa, fotografiile realizate nu respectau cerințele probei. Deși au făcut nu mai puțin de șapte poze, ea a simțit că efortul lor nu a dus la rezultatul dorit. Mai mult, a considerat că remarca Anei a fost deplasată și că tot ce își dorea era să ducă misiunea la bun sfârșit.

Cearta nu s-a oprit aici. Vizibil afectată de conflict, Loredana i-a adresat partenerei sale cuvinte dure: „Ești cea mai isterică de aici. Nu vreau să mai vorbesc cu tine, sunt sătulă de tine!”.

Concurenta a mărturisit că își pierduse tot elanul și că rămăsese supărată și dezamăgită. În plus, știa că echipa lor nu mai beneficia de avantajul de care sperase să profite.

Valerie și-a pierdut răbdarea la Asia Express! Ce a scos-o din sărite în timp ce încerca să găsească o mașină... Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc la Asia Express! Ce s-a întâmplat între cele două echipe...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro 700 de milioane de euro, cea mai mare lovitură financiară din cariera lui Ion Ţiriac! Cum a fost posibil 700 de milioane de euro, cea mai mare lovitură financiară din cariera lui Ion Ţiriac! Cum a fost posibil
Observatornews.ro HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri
Antena 3 Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Ce se întâmplă diseară, 25 octombrie, la Asia Express 2026. Concurenții, puși la grea încercare într-o mină din China
Ce se întâmplă diseară, 25 octombrie, la Asia Express 2026. Concurenții, puși la grea încercare într-o mină...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Concursul Viză de Asia îți îndeplinește visul. Participă și poți merge în culisele celui mai îndrăgit show, Asia Express
Concursul Viză de Asia îți îndeplinește visul. Participă și poți merge în culisele celui mai îndrăgit...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot
Imagini cu Eduard Vlădescu la locul de muncă! Cum arată ispita de la Insula Iubirii în uniforma de pilot Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație bugetară!”
Ilie Bolojan cere Guvernului Luca Niculescu să nu le dea banii magistraților: „O formă de aristocrație... BZI
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză
Horoscop noiembrie 2026: care zodii au familia în prim-plan și care trebuie să își țină cariera pe pauză Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor
Doi soţi au găsit dispozitive de filmare, într-o cabană din Avrig. Ar fi fost spionaţi chiar de prietenii lor Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x