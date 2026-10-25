Loredana și Ana au început o ceartă monstru la Asia Express, în timpul unor probe. Ce au avut să-și reproșeze cele două concurente.

Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express! Ce și-au reproșat cele două: „Nu mai face figuri pe burta goală” | antena 1

Tensiunile au atins cote maxime la Asia Express, unde Loredana și Ana au ajuns să se certe în timpul unei probe care le-a pus răbdarea la încercare.

Loredana și Ana, ceartă aprinsă la Asia Express!

Cele două trebuiau să realizeze un selfie în care să apară amândouă, dar și cilindrul indicat de misiune. Numai că fotografiile nu au ieșit așa cum trebuia, iar frustrarea acumulată s-a transformat într-un schimb dur de replici.

Totul a pornit de la încercările repetate de a face fotografia corectă. Ana a povestit că s-a fotografiat de mai multe ori, însă poziția în care se afla, cu Loredana în spatele ei și cu ghiozdanul în spate, făcea ca în imagine să se vadă doar numele partenerei sale. Loredana, în schimb, era preocupată ca amândouă să apară în cadru și, mai ales, ca cilindrul să fie vizibil.

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„Se vede că suntem amândouă. Zici că facem ședință foto și nu ieși bine. Important e să iasă cilindrul, nu noi”, a explicat Loredana, încercând să găsească o soluție pentru a îndeplini cerințele misiunii.

Loredana și Ana, schimb dur de replici: „Sunt sătulă de tine!”

Presiunea probei și-a spus cuvântul, iar situația s-a complicat după ce Loredana a considerat că Ana a jignit-o. Schimbul de replici a devenit rapid tot mai aprins, iar cele două nu au mai reușit să-și ascundă nemulțumirile.

„Hai, nu mai face figuri pe burta goală!”, i-a spus Ana partenerei sale.

Replica a deranjat-o profund pe Loredana, care a reacționat imediat: „Fac figuri pe burta goală, nu-ți permit să mă jignești! Dacă voi o vedeți altfel...”.

Ana i-a reproșat că este preocupată de scandal, însă Loredana a insistat că nu ar fi acceptat o asemenea atitudine dacă rolurile ar fi fost inversate.

„Dacă te jigneam eu, făceai ca...!”, a răbufnit concurenta.

Loredana a explicat ulterior că se enervase foarte tare, deoarece, în opinia sa, fotografiile realizate nu respectau cerințele probei. Deși au făcut nu mai puțin de șapte poze, ea a simțit că efortul lor nu a dus la rezultatul dorit. Mai mult, a considerat că remarca Anei a fost deplasată și că tot ce își dorea era să ducă misiunea la bun sfârșit.

Cearta nu s-a oprit aici. Vizibil afectată de conflict, Loredana i-a adresat partenerei sale cuvinte dure: „Ești cea mai isterică de aici. Nu vreau să mai vorbesc cu tine, sunt sătulă de tine!”.

Concurenta a mărturisit că își pierduse tot elanul și că rămăsese supărată și dezamăgită. În plus, știa că echipa lor nu mai beneficia de avantajul de care sperase să profite.