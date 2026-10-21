Maurice Munteanu, apariție surprinzătoare în uniformă militară, la Asia Express. Cum s-a simțit într-o ținută complet diferită

Maurice Munteanu a fost determinat să câștige cursa pentru ultima șansă, așa că a făcut tot ce i-a stat în putere.

Maurice Munteanu a avut parte de o experiență inedită la Asia Express, unde a îmbrăcat pentru prima dată o uniformă de militar și a intrat într-un joc care le-a pus concurenților la încercare atenția, strategia și capacitatea de a se strecura fără să fie descoperiți.

Maurice Munteanu, apariție surprinzătoare în uniformă militară, la Asia Express

Deși la început nu s-a simțit deloc în largul său în noua ținută, Maurice a intrat treptat în atmosfera misiunii și a încercat să se comporte asemenea unui adevărat spion.

Înainte de începerea probei, Valerie a fost încântată de ideea jocului și a recunoscut că îi place să tragă cu arma. Alex a intervenit însă, amintindu-i că misiunea propriu-zisă nici măcar nu începuse. Valerie și-a făcut rapid un plan pentru a evita să fie împușcată, în timp ce Alex a realizat cât de mult contează să fii calculat într-o astfel de situație.

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Pentru Mirela Retegan, experiența a fost cu totul diferită. Aceasta a recunoscut că nu îi plac jocurile bazate pe conflict și că, atunci când Maya era mică, evita chiar și petrecerile în care copiii se jucau cu lasere. Nici de această dată nu a pornit cu prea multă încredere, însă desfășurarea misiunii avea să o surprindă.

Maurice Munteanu, în rol de spion: „Am încercat să fiu și eu spion”

Îmbrăcat în echipament militar, Maurice nu a fost prea încântat de felul în care arăta. Casca îi amintea de o oală, iar uniforma nu i se părea deloc potrivită pentru el.

„Mi se părea că arăt lobotom”, a povestit acesta, descriind cu umor impresia pe care i-a lăsat-o ținuta. Cu toate acestea, a intrat în joc și a încercat să își îndeplinească misiunea cât mai bine.

Concurenții au trebuit să se deplaseze cu grijă, să se furișeze pe lângă clădiri și să evite să fie văzuți de adversari. Maya a fost eliminată rapid, mărturisind că totul s-a întâmplat în aproximativ două minute. Ea și Mirela au fost nevoite să se întoarcă după ce au fost împușcate.

Mirela a reușit însă să își depășească temerile și a intrat în acțiune, trăgând asupra adversarilor. La final, a recunoscut că îi pare rău că a fost atât de sceptică la început și că uitase că, de fapt, totul era un joc.

Maurice a fost și el surprins de propria prestație. Acesta a povestit că s-a târât, s-a ascuns și a încercat să identifice adversarii înainte ca aceștia să îl descopere. În cele din urmă, a reușit să îi elimine și a avut impresia că l-a impresionat chiar și pe comandant.

Astfel, o probă care părea inițial neobișnuită pentru Maurice s-a transformat într-o experiență memorabilă, în care concurentul a descoperit că se poate descurca și într-un rol complet diferit de cel cu care era obișnuit.