Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant la Asia Express. Ce s-a întâmplat în timp ce se aflau într-o mașină.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, moment copleșitor la Asia Express! Mărturisirea făcută de vedetă: „Sunt un om greu de dus” | antena 1

Un moment încărcat de emoție a avut loc la Asia Express, între Mirela Retegan și Maya, după o zi epuizantă pe Drumul Zeilor. Cele două au vorbit despre oboseală, trecerea timpului și dorința de a continua lupta, iar mărturisirile Mirelei au arătat cât de mult a schimbat-o această experiență.

Mirela Retegan și fiica ei, Maya, moment copleșitor la Asia Express!

După o cursă dificilă, în care concurenții au fost nevoiți să treacă prin provocări neașteptate și să își găsească singuri transportul și cazarea, Mirela Retegan a avut un moment de sinceritate în fața Mayei. Creatoarea fenomenului Gașca Zurli a vorbit despre felul în care percepe competiția și despre momentul în care simte că trebuie să accepte că nu mai poate ține același ritm ca înainte.

„Știam că e târziu pentru orice calificare. Voi, copiii, trebuie să așteptați ca noi să îmbătrânim, să obosim, să încetinim pasul, ca să puteți și voi să luați înainte”, a spus Mirela Retegan.

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Mărturisirea sa a continuat într-o notă profundă, vedeta recunoscând că, după o viață în care a luptat pentru ceea ce și-a dorit, vine și momentul în care trebuie să încetinească. „După ce toată viața te-ai luptat, într-o zi trebuie să încetinești”, a explicat aceasta, vorbind despre o realitate pe care mulți oameni ajung să o simtă odată cu trecerea anilor.

Mirela Retegan simte că a renăscut în Asia Express

Maya nu a lăsat-o însă pe Mirela să creadă că nu mai poate face față provocărilor. Tânăra i-a spus că încă are puterea de a continua, încurajând-o să nu renunțe și să aibă încredere în ea.

La rândul său, Mirela Retegan a dezvăluit cât de mult înseamnă această experiență pentru ea. „Amuleta de astăzi, ori eu mă întorc acasă în cea mai bună formă”, a mărturisit concurenta, înainte de a vorbi despre transformarea pe care o simte după participarea la competiție.

„Am sentimentul că în experiența asta, efectiv am renăscut”, a spus Mirela, o declarație care surprinde impactul pe care aventura l-a avut asupra sa, dincolo de probe și de rezultatele obținute pe traseu.

În același timp, emoțiile au fost mari și pentru Valerie și Alex, care sperau să primească vestea că vor avea parte de cazare și că nu vor mai fi nevoiți să participe la cursa pentru ultima șansă. După o zi în care nici măcar nu se așteptau să ajungă în fața Irinei Fodor, cei doi au aflat că trebuie să își caute un loc unde să doarmă.

Prezentatoarea le-a reamintit concurenților că fiecare plic poate influența parcursul lor în competiție, chiar dacă vestea primită în acea seară părea mai importantă decât orice alt detaliu.

Dincolo de competiție, conversația dintre Mirela Retegan și Maya a adus în prim-plan o latură sensibilă a aventurii. Curajul de a merge mai departe, acceptarea propriilor limite și puterea de a descoperi lucruri noi despre tine chiar și atunci când crezi că ai trecut deja prin suficiente încercări.