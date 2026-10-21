Mirela Retegan și Maurice Munteanu au început să cânte, asta după ce au dus la capăt o probă extrem de dificilă și au ajuns în fața Irinei pentru a-i povesti cele întâmplate.

Mirela Retegan și Maurice Munteanu au inventat un imn al autostopiștilor, la Asia Express. Momentul care a stârnit hohote de râs | antena 1

Mirela Retegan și Maurice Munteanu au găsit o modalitate inedită de a face față emoțiilor de la Asia Express: au început să cânte împreună „imnul autostopiștilor”.

Mirela Retegan și Maurice Munteanu au inventat un imn al autostopiștilor, la Asia Express

După o etapă în care găsirea unei mașini s-a dovedit o adevărată provocare, cei doi au tratat situația cu umor și au transformat experiența într-un moment muzical neașteptat.

Pentru Mirela Retegan, era deja clar că ea și partenerul său urmau să ajungă în cursa pentru ultima șansă. Autostopul nu a fost punctul lor forte în această etapă, iar mașinile nu au părut să fie de partea lor. În loc să se lase copleșiți de rezultat, concurenții au ales să privească lucrurile într-o notă amuzantă.

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„Și noi avem un cântec. E imnul autostopiștilor”, a spus Mirela Retegan, înainte ca ea și Maurice să înceapă să cânte.

Momentul a venit după o etapă solicitantă, în care concurenții au fost nevoiți să găsească soluții rapide pentru a ajunge la destinație. Pe Drumul Asiei, fiecare minut contează, iar dependența de ajutorul localnicilor poate schimba complet desfășurarea cursei. Pentru cei doi, dificultățile întâmpinate la autostop au devenit motiv de glumă, chiar dacă următoarea provocare îi aștepta deja.

Cum au reacționat concurenții după clasamentul etapei

În timp ce Mirela Retegan și Maurice au ales să facă haz de necaz, Loredana a avut propria interpretare asupra rezultatului. Aceasta a spus că nu îi pare rău că echipa sa s-a clasat pe ultimul loc și a făcut o remarcă la adresa Mirelei Retegan, sugerând că fiecare ajunge acolo unde îi este locul.

În același timp, Mirela Retegan s-a arătat încântată de faptul că alte echipe au reușit să obțină rezultate bune. „Mi se pare foarte tare că au ajuns pe locul 3”, a spus ea.

Maurice a descris experiența trăită în competiție drept una deosebită, pe care nu o va uita prea curând. „Experiența, una colosală, memorabilă, a scris istorie”, a afirmat acesta.

Pentru Raluca Bădulescu, însă, apropierea de un posibil moment al despărțirii a adus din nou lacrimi. „Nu vreau să plec. Iarăși sunt aici și iarăși plâng”, a mărturisit ea.

Astfel, între cântece improvizate, glume și emoții puternice, concurenții au arătat încă o dată că Asia Express nu înseamnă doar probe și clasamente, ci și experiențe care îi apropie, îi provoacă și le testează rezistența până în ultimele momente.