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Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înaintea cursei pentru ultima șansă, la Asia Express. Ce a copleșit-o pe concurentă

Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înaintea cursei pentru ultima șansă. Ce s-a întâmplat mai exact cu concurenta.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 18:33 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 20:57
Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înaintea cursei pentru ultima șansă, la Asia Express. Ce a copleșit-o pe concurentă | antena 1
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Mirela Vaida a fost copleșită de emoții înainte de cursa pentru ultima șansă de la Asia Express. Oboseala acumulată, dorul de casă și presiunea competiției și-au spus cuvântul, iar concurenta nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi înaintea cursei pentru ultima șansă, la Asia Express

Alături de Oana, aceasta s-a pregătit pentru o nouă provocare pe Drumul Asiei, însă momentul a fost unul dificil pentru amândouă.

„Suntem ca două babe care au venit în China”, a spus Mirela Vaida, încercând să descrie starea în care se afla înainte de cursă.

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Nici Oana nu a ascuns faptul că emoțiile erau puternice. Cele două au trecut prin numeroase încercări de când au ajuns în China, iar apropierea de următoarea etapă a competiției le-a făcut să resimtă și mai intens dorul de casă.

Oana a încercat să privească lucrurile cu optimism și i-a mărturisit partenerei sale că își dorește să dea tot ce poate în această zi. „Știu, suntem încărcate de emoție, mai mult dor de casă, dar azi vreau să dau tot”, a spus aceasta.

De ce a început Mirela Vaida să plângă înainte de cursă

Mirela Vaida a recunoscut că lacrimile nu au venit doar din cauza dorului de casă, ci și pe fondul nervilor și al tensiunii acumulate. Un gest al Oanei a făcut-o să izbucnească în plâns, iar concurenta a explicat că reacția sa a fost provocată de starea emoțională în care se afla.

„Eu plâng de draci, de nervi, când am văzut-o pe Oana că și-a pus tricoul”, a mărturisit Mirela Vaida.

Înainte de start, Irina Fodor le-a explicat concurenților situația clasamentului și avantajele pe care le-au obținut echipele în urma etapelor precedente. Loredana și Ana au fost prima pereche care a ajuns la prezentatoare în seara precedentă, ceea ce le-a permis să meargă la hotel și să se odihnească. Mirela Vaida și Oana au sosit la opt minute după ele, dar au avut un avantaj de 15 minute oferit de Dero, care le-ar fi putut ajuta să obțină imunitatea.

Totuși, lucrurile nu au fost atât de simple. Loredana și Ana au beneficiat de încă cinci minute datorită notelor primite, iar avantajul lor a schimbat calculele.

Pentru Mirela Vaida și Oana, presiunea cursei pentru ultima șansă a venit astfel într-un moment în care emoțiile erau deja greu de gestionat. Rămâne de văzut cum vor reuși cele două să transforme dorul de casă și tensiunea în motivație pe Drumul Asiei.

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