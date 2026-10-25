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Mirela Vaida și Oana au primit un avantaj important la Asia Express! Ce le-a adus jokerul câștigat

După câștigarea jocului de amuletă, Irina Fodor le-a expus celor două concurente în ce constă jokerul pe care, de asemenea, îl pot folosi de acum înainte.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 18:10 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 22:55
Mirela Vaida și Oana au primit un avantaj important la Asia Express! Ce le-a adus jokerul câștigat | antena 1
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Mirela Vaida și Oana au câștigat jocul pentru amuletă de la Asia Express și au plecat cu un premiu de 1.000 de euro, dar și cu un avantaj care le-ar putea ajuta considerabil în următoarele misiuni.

Mirela Vaida și Oana au primit un avantaj important la Asia Express!

Cele două concurente au obținut un joker special, care le permite să le oprească temporar din cursă pe celelalte echipe întâlnite în timpul unei misiuni.

Proba a fost una dintre cele mai dificile de până acum, iar lupta pentru victorie s-a dat până în ultimul moment. Deși Valerie și Alex sunt cunoscuți pentru viteza lor, o greșeală făcută în grabă, la identificarea unui ingredient dintr-o rețetă, le-a costat victoria. Astfel, Mirela Vaida și Oana au reușit să ajungă primele la cele cinci puncte necesare pentru a câștiga jocul.

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La final, Irina Fodor a explicat că diferența dintre cele două echipe a fost foarte mică și că nu doar rapiditatea a contat, ci și atenția la detalii.

Jokerul primit de Mirela Vaida și Oana le oferă posibilitatea de a îngheța timpul timp de 10 minute pentru toate perechile pe care le întâlnesc în timpul unei misiuni.

Mirela Vaida și Oana pot bloca echipele rivale timp de 10 minute cu jokerul câștigat

Acest avantaj le-ar putea permite să câștige timp prețios și să își depășească adversarii în momentele importante ale competiției.

Anunțul a venit după un joc solicitant, în care concurenții au trebuit să identifice plante medicinale și să găsească tratamente pentru diferite afecțiuni. Oana a recunoscut că provocarea i s-a părut cea mai grea de până acum, atât prin complexitatea sarcinilor, cât și prin efortul fizic și mental necesar.

„Mi s-a părut cel mai greu joc de amuletă. A fost complex”, a mărturisit Oana, care a vorbit și despre epuizarea resimțită de concurenți.

Pentru Mirela Vaida și partenera sa, victoria a însemnat și obținerea celei de-a patra amulete. Cele două s-au bucurat de rezultat, în timp ce Valerie a recunoscut că ea și Alex sunt triști pentru că au pierdut la o diferență atât de mică.

„Suntem foarte triști că am pierdut în fața fetelor din cauza unui mic ingredient și a unui avantaj foarte important, jokerul”, a spus Valerie.

După anunțarea avantajului, Irina Fodor a clarificat și situația imunităților, precizând că a doua imunitate încă se află în joc, chiar dacă prima nu mai este disponibilă în această etapă.

Între timp, Maurice a glumit pe seama noului avantaj al Mirelei, avertizând-o pe Connie că va trebui să se facă „mică, mică, mică”, pentru a nu fi observată de echipa adversă.

Asia Express, 25 octombrie 2026. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă și jokerul. Concurenții au dat totul pentru victo... Irina Fodor a impus noi restricții la Asia Express! Ce nu mai au voie să facă echipele pe traseu în etapa a opta...

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