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Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc la Asia Express! Ce s-a întâmplat între cele două echipe

Mirela Vaida și Oana s-au supărat foarte tare pe Torje și Alexuc. Ce s-a întâmplat între cele două echipe și care a fost schimbul de replici la Asia Express.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:44 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 21:27
Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc la Asia Express! Ce s-a întâmplat între cele două echipe | antena 1
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Tensiunile au ieșit la iveală la Asia Express, după ce Mirela Vaida și Oana au avut parte de un schimb de replici cu Torje și Alexuc.

Mirela Vaida și Oana, supărate pe Torje și Alexuc la Asia Express!

O remarcă făcută de unul dintre concurenți le-a deranjat pe cele două colege de echipă, care nu au rămas datoare și au răspuns pe măsură. În stilul caracteristic, Mirela a avut o reacție acidă, iar Oana a încercat să tempereze situația.

În timpul misiunii, echipele au fost nevoite să găsească mai mulți oameni dispuși să participe la o fotografie în care toți trebuiau să sară în același timp. Proba s-a dovedit mai dificilă decât părea, iar concurenții au fost nevoiți să le explice localnicilor ce aveau de făcut. Valerie și Alex au reușit să adune un grup de opt persoane, însă nu a fost deloc simplu să-i convingă pe toți să se țină de mâini și să sară pentru fotografie.

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Nici Torje și Alexuc nu au avut o misiune ușoară. Cei doi au încercat mai multe variante pentru a obține fotografia cerută, însă au rămas cu emoții până la verificarea rezultatului de către Irina Fodor.

Mirela Vaida nu a trecut peste replica lui Torje: „Lasă, Torjică, că-ți arăt eu ție!”

În tot acest timp, Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment care le-a pus răbdarea la încercare. După interacțiunea cu Torje și Alexuc, Mirela a reacționat ironic la adresa celor doi, nemulțumită de felul în care au decurs lucrurile.

„Deci, dacă niște campioni ne-au dat greu, înseamnă...”, a spus Mirela, făcând referire la dificultățile întâmpinate în timpul probei.

Replica ei a continuat într-o notă sarcastică, iar concurenta a ajuns să-i ironizeze și pe ceilalți participanți care se confruntaseră cu probleme la misiune. Însă nici Torje nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a răspuns cu o remarcă aparent amabilă: „Sănătate, numai bine. Ce mă bucur că sunteți femeie deșteaptă”.

Mirela nu a uitat însă schimbul de replici și a transmis că va avea grijă să-i întoarcă vorbele cu altă ocazie.

„Lasă, Torjică, că-ți arăt eu ție!”, a avertizat ea.

Oana a intervenit și a încercat să o tempereze, sugerându-i să fie atentă la ceea ce spune, pentru a nu provoca și mai multă agitație.

Dincolo de ironii, proba a continuat să le dea bătăi de cap concurenților. Mirela și Oana au încercat să găsească persoane dispuse să participe la fotografie, iar la un moment dat au întâlnit o femeie în vârstă. Mirela și-a dorit să o convingă să sară alături de ele, imaginându-și că un asemenea moment i-ar putea reda cheful de viață.

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