Antena Căutare
Home Asia Express Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express. Cum au reacționat localnicii

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express. Cum au reacționat localnicii

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au recurs la un gest neașteptat chiar în timpul probelor de la Asia Express. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 18:07 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 20:48
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express. Cum au reacționat localnicii | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment neașteptat în China, în timpul aventurii Asia Express. Cele două au ajuns să danseze în stradă alături de localnici, într-o experiență care le-a oferit ocazia să intre în atmosfera locului și să descopere o altă latură a vieții de zi cu zi din China. După o zi dificilă, plină de provocări și căutări, întâlnirea cu oamenii de acolo a adus un moment diferit în competiție.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express

Drumul nu a fost însă lipsit de griji. Pentru concurenți, găsirea unui loc în care să înnopteze a reprezentat o adevărată provocare, iar Oana a realizat la un moment dat că ea și partenera sa nu aveau unde să doarmă. În timp ce unele echipe au reușit să găsească spații curate și confortabile, altele au fost nevoite să ia în calcul și variante mai puțin obișnuite.

Mirela Vaida a privit situația cu umor și a făcut haz de necaz, spunând că este pregătită să se descurce chiar și în condiții dificile. „Ultimele boschetare, ultimele cerșetoare”, a glumit aceasta, explicând că își luase sacul de dormit și că putea să doarmă chiar și acolo.

Articolul continuă după reclamă

Mirela Vaida și Oana, în mijlocul localnicilor: muzică, dans și voie bună

Dincolo de dificultățile întâmpinate pe parcursul cursei, experiența din China le-a adus celor două și momente de apropiere de oamenii locului. Mirela Vaida și Oana au început să danseze în stradă alături de localnici, iar atmosfera a devenit una specială. Într-o țară în care concurenții încearcă să se adapteze permanent unor obiceiuri și situații noi, astfel de întâlniri pot transforma o zi obositoare într-o amintire de neuitat.

În paralel, celelalte echipe au continuat să descopere surprizele Chinei. Raluca Bădulescu a oferit o reprezentație cu dragoni pentru Maurice Munteanu și Connie, iar momentul a stârnit reacții amuzante. Raluca a glumit inclusiv pe seama grației sale, comparându-se cu o persoană care nu se mișcă la fel de elegant.

Citește și: Tensiuni între Connie și Maurice Munteanu, la Asia Express. Cei doi s-au contrazis în timpul unei probe dificile

Concurenții au ajuns și în Wuhan, un oraș cu aproximativ 13 milioane de locuitori, cunoscut în întreaga lume și pentru legătura sa cu începutul pandemiei de COVID-19. Irina a vorbit despre contrastul dintre amintirile asociate orașului și realitatea descoperită la fața locului: un spațiu modern, plin de viață și de divertisment.

Pentru participanții la Asia Express, fiecare zi aduce noi provocări, dar și ocazia de a descoperi locuri și oameni care le pot schimba perspectiva asupra călătoriei.

Maurice Munteanu, revoltat după ce a fost refuzat la o cazare, la Asia Express. Reacția concurentului: „Cum să-mi facă a...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. &#8222;Dumnezeu mi-a cerut să demisionez&#8221;
Observatornews.ro Schema "Nordis", repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro din revânzând aceleași apartamente Schema "Nordis", repetată la nesfârșit. Un tânăr a făcut 7 milioane de euro din revânzând aceleași apartamente
Antena 3 Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Tensiuni între Connie și Maurice Munteanu, la Asia Express. Cei doi s-au contrazis în timpul unei probe dificile
Tensiuni între Connie și Maurice Munteanu, la Asia Express. Cei doi s-au contrazis în timpul unei probe dificile
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Florin Stamin a descoperit gusturi neașteptate în China, la Asia Express. Preparatele care l-au impresionat în Jurnal de călătorie
Florin Stamin a descoperit gusturi neașteptate în China, la Asia Express. Preparatele care l-au impresionat în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x