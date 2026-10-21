Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au recurs la un gest neașteptat chiar în timpul probelor de la Asia Express. Ce s-a întâmplat.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express. Cum au reacționat localnicii | antena 1

Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment neașteptat în China, în timpul aventurii Asia Express. Cele două au ajuns să danseze în stradă alături de localnici, într-o experiență care le-a oferit ocazia să intre în atmosfera locului și să descopere o altă latură a vieții de zi cu zi din China. După o zi dificilă, plină de provocări și căutări, întâlnirea cu oamenii de acolo a adus un moment diferit în competiție.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au făcut spectacol pe străzile din China, la Asia Express

Drumul nu a fost însă lipsit de griji. Pentru concurenți, găsirea unui loc în care să înnopteze a reprezentat o adevărată provocare, iar Oana a realizat la un moment dat că ea și partenera sa nu aveau unde să doarmă. În timp ce unele echipe au reușit să găsească spații curate și confortabile, altele au fost nevoite să ia în calcul și variante mai puțin obișnuite.

Mirela Vaida a privit situația cu umor și a făcut haz de necaz, spunând că este pregătită să se descurce chiar și în condiții dificile. „Ultimele boschetare, ultimele cerșetoare”, a glumit aceasta, explicând că își luase sacul de dormit și că putea să doarmă chiar și acolo.

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Mirela Vaida și Oana, în mijlocul localnicilor: muzică, dans și voie bună

Dincolo de dificultățile întâmpinate pe parcursul cursei, experiența din China le-a adus celor două și momente de apropiere de oamenii locului. Mirela Vaida și Oana au început să danseze în stradă alături de localnici, iar atmosfera a devenit una specială. Într-o țară în care concurenții încearcă să se adapteze permanent unor obiceiuri și situații noi, astfel de întâlniri pot transforma o zi obositoare într-o amintire de neuitat.

În paralel, celelalte echipe au continuat să descopere surprizele Chinei. Raluca Bădulescu a oferit o reprezentație cu dragoni pentru Maurice Munteanu și Connie, iar momentul a stârnit reacții amuzante. Raluca a glumit inclusiv pe seama grației sale, comparându-se cu o persoană care nu se mișcă la fel de elegant.

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Concurenții au ajuns și în Wuhan, un oraș cu aproximativ 13 milioane de locuitori, cunoscut în întreaga lume și pentru legătura sa cu începutul pandemiei de COVID-19. Irina a vorbit despre contrastul dintre amintirile asociate orașului și realitatea descoperită la fața locului: un spațiu modern, plin de viață și de divertisment.

Pentru participanții la Asia Express, fiecare zi aduce noi provocări, dar și ocazia de a descoperi locuri și oameni care le pot schimba perspectiva asupra călătoriei.