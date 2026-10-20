Ana și Loredana au ajuns primele la destinație și au câștigat un premiu. Despre ce este vorba și cu ce le-a surprins Irina.

Răsturnare de situație la Asia Express! Ana și Loredana au ajuns primele la destinație. Ce recompensă au primit | antena 1

Loredana Chivu și Ana au avut motive de bucurie la Asia Express, după ce au reușit să ajungă primele la destinație și au primit un loc unde să doarmă.

Răsturnare de situație la Asia Express! Ana și Loredana au ajuns primele la destinație.

Cele două concurente au încheiat cursa pe prima poziție, pentru a doua oară consecutiv, însă bucuria lor a fost umbrită de o întrebare importantă: ce se afla în plicul pe care trebuiau să îl predea Irinei Fodor și dacă rezultatul le aducea și imunitatea.

După o probă neobișnuită, în care concurenții au fost nevoiți să sugă pietre condimentate și să convingă localnici să participe la această experiență, Ana și Loredana au continuat cursa hotărâte să ajungă cât mai repede la destinație. Cele două au tratat provocarea cu umor și au recunoscut că s-au distrat, în ciuda dificultăților întâmpinate.

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„Cum s-ar spune mai pe românește, am supt-o toți în China”, a glumit Raluca, după experiența care a stârnit numeroase reacții printre concurenți. Raluca Bădulescu a intrat și ea în jocul replicilor savuroase, spunând că îi place că a venit până în China pentru această probă și că, prin urmare, nu a făcut drumul degeaba.

La finalul cursei, Irina Fodor le-a dat vestea pe care o așteptau: faptul că aveau cazare însemna că ajunseseră primele. Ana și Loredana au fost extrem de încântate de rezultat și au realizat că obținuseră din nou un avantaj important în competiție.

Ana și Loredana, din nou pe primul loc. Ce se întâmplă cu imunitatea?

„Suntem bucuroase, fericite, înseamnă că am ajuns pe locul 1”, au transmis concurentele, care au subliniat că este a doua oară consecutiv când reușesc această performanță.

Totuși, clasamentul final nu a fost dezvăluit în acea zi, iar concurentele nu știau dacă victoria le asigura și imunitatea. Plicul pe care trebuiau să îl predea putea schimba semnificativ situația, motiv pentru care emoțiile au rămas ridicate chiar și după aflarea veștii că au ajuns primele.

În tabăra celorlalte echipe, rezultatele cursei au venit cu emoții și dezamăgiri. Mirela Vaida a început să plângă după ce a aflat că trebuie să își caute cazare alături de Oana Tomoiagă. După o zi solicitantă, în care concurentele au fost nevoite să se adapteze unor situații complet neobișnuite, gândul că trebuie să găsească din nou un loc unde să doarmă a fost greu de suportat.

În schimb, Mirela Retegan și Maya au privit proba cu mai multă detașare. Maya a mărturisit că nu știa că oamenii mănâncă pietre și a recunoscut că experiența i s-a părut interesantă, în ciuda expresiei folosite pentru a descrie provocarea.

Astfel, Ana și Loredana au încheiat ziua cu o victorie importantă și cu un loc de cazare asigurat. Rămâne însă de văzut dacă avantajul obținut se va transforma și în imunitate, în funcție de ceea ce ascunde plicul primit la finalul cursei.