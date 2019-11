Imagini nemaivăzute de la filmările Asia Express. Prin ce provocări au trecut vedetele în cadrul celui mai dur reality-show

Dacă unii dintre concurenți s-au plâns de condițiile de cazare mult prea sărăcăcioase, alții au declarat că le-a fost greu să îndure căldura și praful.

Chiar dacă Asia Express le-a adus provocări dificil de înfruntat, Nico și fiica ei s-au arătat încântate să se afle în această competiție.

„E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. Asia Express înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul”, a povestit Nico.

„Eu știam la ce să ma aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final”, a adăugat Alexandra.