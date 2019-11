Alex Abagiu și prietenul lui Radu, despre experiența „Asia Express”: „Poți să începi o oră râzând și să o termini urlând isteric”

„E o experiență 360 de grade, e mult mai complex decât ne-am imaginat. Noi am interpretat mereu lucrurile din perspectiva telespectatorului, dar această perspectivă este limitată pentru tot ce ține de senzorial, de psihic, de fizic. Nu poți înțlege decât dacă ești parte din asta, decât dacă ești în cursă. Trebuie să fii puternic din absolut toate punctele de vedere ca să poți merge mai departe. Se întâmplă să începi o oră răzând și să o termini urlând isteric. Atât este de solicitantă această experiență”, au povestit cei doi.

Lipsit total de experiența vieții la țară, Alex Abagiu recunoaște că „Asia Express” l-a adus cu picioarele pe pământ. „Pentru mine viața la țară nu a existat în niciun fel, părinții mi-au creat o bulă, m-au suit într-un turn de fildeș în nordul capitalei, dar de când sunt aici am avut șansa să cobor cu picioarele pe pământ și să simt cu fiecare por al ființei mele ce înseamnă realitatea. Am avut în general experiența cărților, dar ce se întâmplă acum este mult peste ce am putut eu să îmi imaginez vreodată”, a mărturisit celebrul make-up artist.