Apariție spectaculoasă a Irinei Fodor la Asia Express. A coborât dintr-un balon, iar concurenții au rămas fără cuvinte

Irina Fodor le-a pregătit concurenților o surpriză de proporții la Asia Express. În noua etapă din China, prezentatoarea a avut o apariție spectaculoasă. A coborât dintr-un balon uriaș, spre uimirea tuturor.

Ediția de astăzi, 4 octombrie, a emisiunii Asia Express a început într-un mod cu totul neașteptat. Concurenții au avut parte de o apariție spectaculoasă a Irinei Fodo.

Dacă echipele se așteptau să o găsească pe prezentatoare în locul obișnuit, au avut parte de o surpriză. Irina Fodor a apărut dintr-un balon imens, aflat deasupra orașului.

Concurenții au așteptat-o pe Irina Fodor, dar pupitrul era gol

Startul etapei i-a pus pe concurenți în dificultate încă din primele minute. Aceștia au ajuns la careu și au așteptat să o vadă pe Irina Fodor, însă prezentatoarea nu era nicăieri.

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Loredana Chivu s-a declarat încântată că ea și partenera sa au ajuns în etapa a cincea.

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La scurt timp, și Oana Tomoioagă a observat că ceva nu este în regulă.

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Mirela Vaida a remarcat, la rândul ei, lipsa prezentatoarei.

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Irina Fodor, apariție spectaculoasă dintr-un balon

În timp ce concurenții încercau să își dea seama unde se află prezentatoarea, vocea Irinei Fodor s-a auzit deasupra lor.

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Surpriza a fost uriașă. Irina Fodor se afla într-un balon imens, deasupra orașului. Apariția a fost una spectaculoasă și a atras imediat reacțiile concurenților.

Mirela Vaida a fost impresionată de priveliște și de modul în care Irina Fodor a ales să le dea startul noii etape.

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Prezentatoarea le-a explicat concurenților motivul pentru care a ales să privească orașul de la înălțime. Irina Fodor a vrut să vadă cu ochii ei locurile prin care urma să treacă fiecare echipă.

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Maurice Munteanu, reacție savuroasă la apariția Irinei

Apariția prezentatoarei nu putea trece fără comentarii. Maurice Munteanu a avut o reacție savuroasă și a comparat coborârea Irinei Fodor din balon cu o apariție de divă.

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Acesta a glumit și pe seama faptului că unele dintre concurente și-ar fi dorit, probabil, o intrare la fel de spectaculoasă în cadrul emisiunii.

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După momentul spectaculos de la înălțime, Irina Fodor a revenit cu picioarele pe pământ și a continuat întâlnirea cu concurenții.

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Noua etapă din Asia Express se anunță una plină de provocări. Concurenții au pornit din nou la drum, iar miza devine tot mai mare pe măsură ce competiția avansează.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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