Asia Express 2021. Ce sfaturi a primit Irina Fodor de la Gina Pistol pentru sezonul 4, Drumul Împăraților

Gina Pistol, fosta prezentatoare Asia Express, a inițiat-o pe Irina Fodor pentru experiența pe care urmează să o trăiască pe Drumul Împăraților. Simpatica prezentatoare i-a spus care sunt cele mai importante lucruri fără de care nu va putea avea o experiență ușoară.

Irina Fodor, cea care are grijă de cele 9 perechi, a primit un apel telefonic de la Gina Pistol prin care a aflat toate informațiile de care are nevoie: "Am vorbit cu Gina săptămâna trecută, m-a sunat ca să-mi facă, așa, un mic training și primul lucru cu care a început a fost «Să-ți iei un sac de dormit! Unele hoteluri nu-s ce trebuie.». E normal, ajungi în zone care nu sunt turistice neaparat, nu sunt zone comerciale, nu există hoteluri. Găsești de două margarete, nu de trei stele (n.r hoteluri). Nu ai întodeauna toate condițiile", spune Irina Fodor, la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Pentru Irina Fodor, emisiunea Asia Express va fi una dintre cele mai provocatoare experinețe pe care le-a trăit în calitate de prezentatoare Tv, lucru peste care Gina Pistol nu a putut să treacă așa ușor, având în vedere că a trăit la intensitate maximă experineța asiatică timp de trei sezoane.

"Am reținut să-mi iau un sac de dormit, mi-a spus să-mi iau o geantă de sală, pentru că o să mă mișc foarte mult pe teren mergând în fața conurenților și va trebui să am machiajul, haine de schimb, tot telul de lucruri de genul acesta. Mi-a spus, cum ajung în cameră să și dorm imediat, să nu pierd timpul prea mult pentru că n-am foarte mult. (...) Merg după sfaturile Ginei! Mi-a spus să-mi iau două prosoape mari, de plajă. Să pun un prosop pe pernă și un prosop pe pat", spune Irina Fodor.

Noua prezentatoare Asia Express sezonul 4 a aflat că va trebui să se trezească în fiecare dimineață pe la ora 4.

Cine sunt concurenții sezonul 4, Asia Express - Drumul Împăraților

Asia Express, cel mai dur reality show din România este gata să dea startul unui nou sezon. Nouă perechi de vedete sunt pe punctul de a începe aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Cursa va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbaidjan și alte destinații surpriză.

Cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital.

Filmările pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților vor începe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi în permanență ținuți la curent cu ce se întâmplă acolo atât pe TV, cât și în online, pe a1.ro, în secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile de socializare ale emisiunii.