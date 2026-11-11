Asia Express 2026, marea finală. Ce au simțit concurenții în ultimele momente înainte de a afla cine a câștigat

Finaliștii Asia Express - Drumul Mătăsii se îndreaptă către Irina Fodor. Iată ce le trece prin minte la ultimul autostop al sezonului 9.

Ce au simțit concurenții în ultimele momente înainte de a afla cine a câștigat | Antena 1

Valerie Lungu, Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc se îndreaptă către punctul final al acetei competiții. Irina Fodor îi așteaptă la destinație cu verdictul final.

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Ce au simțit concurenții în ultimele momente înainte de a afla cine a câștigat Asia Express - Drumul Mătăsii

Ultimii kilometri până la Irina pare să vină cu emoții din ce în ce mai mari. Rezolvarea misiunilor din timpul zilei nu le-a dat răgaz să se gândească la momentul final, însă acum este tot ceea ce contează.

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„Am pulsul 200, ești nebun!” zice Gabi Torje.

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„Ne auzeam bătăile inimii. Eram în liniștea mea și doar vedeam luminile din tunel”, spune Alex. „Nu mai gândeam.”

„Nu mai pot să mai gândesc!” spune Alexuc. „Ce-o vrea Dumnezeu. M-am luptat sute de meciuri, zeci de finale, multe, n-am simțit niciodată ce stare am acum în acest taxiu!”

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„Nici nu-i vedem, nu știm nimic”, spune Gabi, despre rivalii lor.

„Nu știu, frate, nimic. Nu mă mai zăpăci!” spune Alexuc. „Asta-i viața! (...) Zece minute ne desparte de finala asta, sfârșitul ei, sfârșitul Asia Express!”