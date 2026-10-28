Asia Express, 28 octombrie 2026. Ce culoare a avut mătasea și ce echipă riscă eliminarea după Cursa pentru Ultima Șansă

Trei echipe au luptat pentru a rămâne în competiție, dar momentul decisiv a adus lacrimi și o veste neașteptată. Ce a dezvăluit criptexul la Asia Express?

Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express s-a încheiat cu emoții puternice și o eliminare neașteptată. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă, dar și Maurice Munteanu și Connie au luptat pentru a-și continua aventura în competiție. La final, două echipe au reușit să se salveze, în timp ce pentru una dintre ele drumul s-a încheiat.

Cele trei echipe au pornit în cursa decisivă, în care fiecare probă și fiecare minut au contat. Concurenții au fost nevoiți să treacă prin provocări dificile și să își gestioneze resursele pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor. Miza a fost uriașă, deoarece echipa care nu reușea să se salveze risca să părăsească definitiv competiția.

Ce echipe s-au salvat la Cursa pentru Ultima Șansă

Prima echipă care s-a întors la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două concurente au reușit să ajungă primele la prezentatoare, după o cursă solicitantă, și au așteptat cu emoție să afle deznodământul serii.

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Irina Fodor nu i-a ținut prea mult în suspans pe concurenți și a anunțat echipele care și-au câștigat dreptul de a merge mai departe în competiție. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, alături de Valerie Lungu și Alex Gîlcă, au fost echipele care s-au salvat și au obținut un loc în etapa următoare.

Pentru Valerie, vestea a venit cu o descărcare puternică de emoție. Concurenta a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat că poate continua aventura Asia Express, semn că presiunea acumulată pe parcursul cursei și teama eliminării și-au spus cuvântul.

Ce culoare a avut mătasea la Asia Express

În schimb, Maurice Munteanu și Connie au ajuns în fața momentului decisiv. Cei doi au mers alături de Irina Fodor, care a desfăcut criptexul pentru a afla ce culoare avea mătasea din interior. Acest detaliu urma să stabilească dacă echipa mai avea șansa de a continua competiția sau dacă aventura sa se încheia aici.

Mătasea extrasă din criptex a fost roșie, iar rezultatul a însemnat că Maurice Munteanu și Connie au părăsit competiția Asia Express.

Pentru cei doi concurenți, parcursul s-a încheiat după o cursă plină de provocări, în timp ce celelalte echipe au rămas în joc și s-au pregătit pentru o nouă etapă. Cursa pentru Ultima Șansă a demonstrat încă o dată cât de imprevizibilă poate fi competiția, unde fiecare probă poate schimba radical soarta concurenților.

Etapa a noua din Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!