Asia Express, 28 septembrie 2021. Concurenții au băut lapte de cămilă: „Mor aici”

Concurenții au avut parte și de o expereință culinară în ediția a opta de Asia Express. În cursa pentru imunitate, echipele au avut de-a face cu produsele provenite de la cămile.

Mai întâi au îngrijit cămile, iar apoi, pentru a pleca mai departe, cocnurenții au băut lapte de cămilă și au mâncat plăcintă cu brânză de cămilă, iar alimentele nu au fost tocmai pe placul lor.

„Ne-a dat ceva perfect să mâncăm. A intrat ca pumnul în ochi”, a explicat senzația Cuza.

Adriana Trandafir a mărturisit că are intoleranță la lactoză și nu poate consuma alimentele.

„Eu nu pot să mănânc lapte deloc, Maria Spernața. Mor aici. Am intoleranță. Am ajutat-o cât am putut cu partea de făină a tartei respective”, a spus Adriana Trandafir.

„Ceea ce a însemnat că eu a trebuit să consum două”, a spus Maria Speranța.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

