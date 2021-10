Asia Express, 3 octombrie 2021. Lidia și Estera Buble au negociat cu un turc. Ce au primit concurenții pentru următoarea misiune

Celelalte echipe au fost extrem de surprinse când au aflat că Lidia și Estera Buble au câștigat amuleta din ediția 10 a sezonului 4 Asia Express - Drumul Împăraților. Concurenții le-au aplaudat furtunos pentru parcursul lor în emisiune și pentru reușită.

"Nu mă așteptam, bravo fetelor!", a spus Eliza Natanticu.

Pentru că au câștigat Jocul de Amuletă, surorile Buble au avantajul de a pleca primele în următoarea cursă. Totodată, acestea au decis și ordinea în care cele șapte echipe trebuie să pornească spre noua destinație.

Primii care vor pleca în cursă după surorile Buble sunt Cosmin și Eliza Natanticu, urmați de Connect-R și Shift, apoi Adriana Trandafir și Maria Speranța, Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, urmați de Mihai și Elwira Petre, iar ultimii care vor porni spre următoarea misiune sunt Patrizia Paglieri și Francesco.

Citește și: Asia Express, 29 septembrie 2021. Cine a fost eliminat. Echipa formată din Anca și Alexandra Ungureanu a părăsit competiția

Cele șapte echipe au de trecut o altă probă grea pentru a putea pleca spre noua destinație impusă de Irina Fodor. Acestea trebuie să deschidă o cutie misterioasă, care i-a pus în dificultate.

„De ce mă enervezi? Vrei să te bat?!”, a fost replica lui Zarug în timp ce încerca să deschidă cutia.

"Mie îmi vine să dau cu ea de pământ. Nu mai am nervi", a spus și Connect-R.

Primii care au reușit să deschidă cutia au fost Cosmin și Eliza Natanticu, care au descoperit în ea următoarele instrucțiuni pentru noua probă.

"Era ultimul lucru de care aveam nevoie în momentul ăla", a spus Shift, după ce a reușit să deschidă cutia.

Lidia și Estera Buble au negociat cu un turc

Echipa formată din Lidia Buble și sora ei este ce care va pleca direct spre următorul steag Asia Express, fără a mai face următoarea probă la care sunt supuse cele șapte echipe. Fetele au reușit de la prima încercare să se urce într-o mașină, iar șoferul le-a promis că le va duce 5 kilometri.

După ce s-au urcat în autovehicul, artista și sora ei au negociat cu cel care se afla la volan. Lidia Buble l-a pus pe turc să îi asculte melodiile, iar acesta a acceptat să le mai ducă încă 5 kilometri extra.

Citește și: Asia Express, 28 septembrie 2021. Cuza a fost atacat de o cămilă. Ce probă au primit concurenții

"Am găsit un șofer care a spus că o să ne ducă mai departe cu 5 km de celelalte echipe, dar am reușit noi cumva să o dăm la întors. Pe drum i-am cântat și așa am mai primit 5 km în plus.", a spus Lidia Buble.

Urmărește ediția integral pe AntenaPlay: https://antenaplay.ro/asia-express-sezonul-4

Despre sezonul 4 Asia Express de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Concurenții la dispoziție zilnic 1 euro pentru cheltuială. De acești bani își pot cumpăra apă sau mâncare. Concurenții sunt responsabili să își caute singuri cazare, fără a plăti, în toate țările în care călătoresc, pe listă înscriindu-se Turcia, Georgia, Iordania și Israel.