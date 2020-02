Asia Express - Drumul Comorilor, lider de piață. Diseară, echipele se luptă în cursa pentru ultima șansă

”Dacă ar fi să faci un dicționar ilustrat, la cuvântul bucurie ar trebui să pui reacția mea de la imunitatea asta de astăzi!”, a spus Florin Ristei. Așa se face că cei doi se vor alătura echipei formate din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, vor avea cazare asigurată și se pot bucura de restul etapei ca turiști. Toți patru au garanția că vor continua competiția, căci echipele imune nu pot fi votate în cursa pentru ultima șansă.

Luni seară, Asia Express - Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.700.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:17. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19:58 – 23:50, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,7 puncte de rating și 24.9% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6,8 puncte de rating și 19,5 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7 puncte şi 16.2% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci 6,1 puncte de rating şi 14.3 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească a doua etapă din Filipine, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 6,9 puncte de rating și 16.1 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe poziţia secundã cu o medie de 6,3 puncte de rating și 14.8% cota de piață. Antena 1 a fost lider de audință și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time, situat între 19.00-23.00, pe publicul comercial.

Concurenții au continuat să descopere specificul culturii filipineze în probele de luni seară. După ce au reconstruit steagul țării și au lucrat pentru proprietarii restaurantelor locale s-au îndreptat cu pași grăbiți către Gina, căci doar primele două echipe aveau să se califice la amuletă. Speak și Ștefania şi Adda și Cătălin au fost cei care s-au luptat umăr lângă umăr în cel mai strâns joc de până acum, ce le-a testat îndemânarea, puterea, rapiditatea, dar și abilitatea de a construi puzzle-uri. La doar o piesă diferență, Speak și Ștefania au fost declarați învingători și au adjudecat amuleta în valoare de 1000 de Euro: ”Eram la limită față de cealaltă echipă! A fost cea mai grea amuletă din viața mea. Cred că disperarea noastră o să ne ducă departe”, a spus Ștefania. Seara de luni a continuat cu cea mai savuroasă probă, în care vedetele au fost nevoite să le facă localnicilor adevărate serenade, în timp ce erau acompaniați de un muzicant local. Florin Ristei și Dan au fost cei care au îndeplinit proba cel mai repede, reușind să pășească primii pe covor în fața Ginei și să câștige prima lor imunitate în acest concurs.