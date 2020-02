Asia Express- Drumul Comorilor, lider detașat de piață. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au câștigat imunitatea

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost cele care au câștigat atât amuleta de 1000 de Euro, cât și prima imunitate, de aceea se vor bucura pentru restul etapei de transport, cazare și mese asigurate: ”E foarte plăcut să știi că ai câștigat. Era aproape ireal, eram fericite, însă nu am mai putut să ne exteriorizăm”.

Duminică seară, Asia Express - Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.750.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:21. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:58, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,6 puncte de rating și 24.3% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 7,1 puncte de rating și 20,1 procente din cota de piață.

