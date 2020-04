„Asia Express”, record de audienţă, cu ediția de miercuri, 1 aprilie! Câți oameni au fost cu ochii pe competiție! Frații Florin și Dan Ristei au ieșit din cursă. „Suntem mândri” - Foto

Finalul etapei cu numărul șapte a trimis cinci echipe rămase în cursa calificării pentru Taiwan pe un traseu plin de provocări și adrenalină. Frații Ristei au fost cei care, la finalul zilei, s-au clasat pe ultimul loc, motiv pentru drumul celor doi în Asia Express- Drumul Comorilor se oprește aici.

„Nu-mi plac momentele de final, nu îmi plac momentele tragice, nu îmi plac momentele dramatice! E un joc, l-am jucat cu zâmbetul pe buze și vreau să îl termin la fel. Nu pot să zic că nu mi-a lăsat un gust amar faptul că am plecat astăzi acasă. Îmi place să câștig și mi-ar fi plăcut să văd și experiența Taiwan, însă de tot ce am făcut până aici suntem mândri amândoi și mai presus de a câștiga este să plecăm cu capul sus. Mă bucur că am demonstrat că o relație între doi frați poate să fie una senzațională”, a spus Florin Ristei în aplauzele tuturor.