Margherita a răbufnit! Val de reproșuri pentru coechipiera ei: „Iuliana are un singur scop, n-o interesează că mie mi se întâmplă una sau alta”

Dacă vă gândeaţi că după plecarea Biancăi nu vor mai fi scântei în „Asia Express”, v-ați înşelat! Condițiile din Sri Lanka s-au dovedit a fi prea grele pentru Marga, care a răbufnit!

Prieteniile sunt și ele testate în „Asia Express”. Margherita se simte din ce în ce mai rău, iar comportamentul Iulianei parcă îi pune paie pe foc. În timpul unui testimonial, Marga a răbufnit.

„Eu m-am bucurat din tot sufletul că, în sfârșit, am arătat că și noi putem să fim pe primele locuri”, a declarat Iuliana.

Margherita, în schimb, nu-i împărtășește entuziasmul: „Eu îmi doresc foarte mult să fim votate pentru Ultima Șansă. Eu nu mă simt bine. Iuliana e ok, eu am probleme, am febră.”

De aici până la reproșuri, a fost doar un pas: „Mie îmi e rău aici și tu ești cu zâmbetul pe buze. Dacă îți pare rău, nu mai vorbi, lasă-mă să spun că nu mi-e bine! Ea e veselă, nu are nicio treabă. Iuliana are un singur scop, n-o interesează că mie mi se întâmplă una sau alta”

