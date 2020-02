Concurenții, aliniați la start pentru prima probă. Cum a ajuns Florin Ristei la Asia Express cu fratele lui: ”Am zis că are experiență, a filmat prin safari, în aer, pe sub apă!”

”Toți erau disperați, Fodor era leșinat, îi cădeau plămânii pe acolo.”, a povestit Speak, în timp ce Ristei s-a plâns din plin ”Bă, n-am frână. Am avut frâna ca-n familia Flinstone!"

Iar concurentul nu s-a oprit aici, întrucât a dezvăluit cum a ajuns să participe la acest reality show alături de fratele lui.

”De când mi-am exprimat dorința de a veni la Asia Express, pentru că am vrut să stau pe banii altora Sunt foarte, foarte competitiv. Am avut de ales între fratele meu sau prietenul cel mai bun. Și am gândit-o așa: are 11 ani peste mine, a fost plecat prin străinătate, a filmat prin safari, pe sub apă, pe cai.”, a mărturisit Ristei despre fratele lui.



