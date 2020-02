 Premiera Asia Express- Drumul Comorilor, lider detaşat de audienţã. Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția de astăzi

După ce au fost abandonați într-o piață de pește cu bagajele de acasă, echipele au fost nevoite să caute un prim indiciu pentru a porni în cursă, iar panica generală și haosul au acaparat competiția: ”Ne uitam toți unul la altul! Eram ca oile, am pornit în aceeași direcție”, a spus Sorin Bontea nedumerit.

Aproape 1.8 milioane de telespectatori la nivel national au urmărit premiera celui mai dur reality-show sâmbătă seară, în minutul de maximă audiență de la 20:40. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:55, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8.3 puncte de rating și 25.9% cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 6.2 puncte de rating și 19.3 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus detaşat topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7.2 puncte şi 17.6% cota de piaţã, în vreme ce principalul competitor, Pro TV, înregistra atunci doar 5.2 puncte de rating şi 12.7 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească primii pași ai vedetelor pe Drumul Comorilor, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 7.3 puncte de rating și 17.3 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa din nou pe poziţia secundã cu o medie de 5.6 puncte de rating și 13.4% cota de piață.

După ce au îndeplinit misiunea imposibilă de conduce niște pedicab-uri, un soi de triciclete fără frâne, concurenții au fost nevoiți să pornească spre anumite locații și să îndeplinească fiecare câte o probă diferită pentru a-și obține rucsacurile. Vedetele au continuat spre primul punct de control, știind că primele trei echipe ajunse la Gina Pistol se califică și în jocul de amuletă. Alex Abagiu și prietenul lui, Radu, Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au fost cele trei perechi care s-au întrecut într-un joc de coordonare, orientare și rezistență fizică. După o luptă strânsă, Alex Abagiu și Radu au fost cei care au câștigat primul lor avantaj în cursă și suma de 1000 Euro: ”Dacă întrebai pe cineva, nimeni n-ar fi pariat pe noi! Nici eu n-aș fi pariat pe noi după ce am văzut proba asta!”. În vreme ce echipa câștigătoare a avut posibilitatea de a-și continua drumul fără să îndeplinească următoarea misiune, ceilalți au fost nevoiți să rezolve niște ecuații pentru a merge cu barca. Alex Velea și Mario au fost echipa aleasă de Alex Abagiu și Radu să traverseze cu barca cu vâsle, iar acest lucru i-a adus pe ultimul loc în clasamentul zilei.