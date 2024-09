Asia Express, sezonul 7. Gestul neașteptat făcut de Cosmin pentru un thailandez care le-a oferit „cazare”. De ce s-a certat cu Adi

După ce au terminat proba de spart sâmburi pentru a strânge fiecare echipă câte 50 și pentru a afla ordinea în care pleacă, echipele au început să își caute cazare.

Deja se înnoptase și toți concurenții erau obosiți după ziua lungă pe care au avut-o. Acum trebuiau să își găsească o cazare cât mai repede pentru a se putea odihni pentru ziua următoare care venea cu și mai multe provocări pentru ei.

Echipele au trebuit să își găsească rapid o cazare

Anca și Andreea Samson tocmai fuseseră refuzate de o familie înstărită, care se vedea că locuia într-un palat. Între timp, Vlad și Andrei Ursu au găsit cazare chiar la prima casă la care s-au oprit să întrebe și chiar dacă nu era locul ideal, ei erau mulțumiți că au reușit să găsească rapid un loc unde să înnopteze.

Adrian Nartea și Cosmin au întâlnit un localnic care era binevoitor și voia să îi lase să doarme acolo unde se afla și el, dar concurenții și-au dat seama mai târziu că de fapt acel localnic nu avea casă și dormea afară pe o masă de lemn, unde avea și un televizor.

Lui Cosmin I s-a făcut milă de el și a vrut să îi ofere apă.

“Mi-am dat seama în secunda aia că domnul nu are o căsuță a lui și nici nu mi-am dat seamă dacă are probleme sau nu are probleme. Am crezut că ne invită să dormim la el. M-am transformat total”, a spus Cosmin Vijeu.

De cealaltă parte, Adrian Nartea îi explica faptul că acel localnic nu era om al străzii, ci pur și simplu stătea pe veranda casei sale.

Cosmin a crezut ca are ceva probleme și i-a oferit o sticlă de apă și au plecat.

“Păi și dacă asta e casa lui, mă? Tu nici acum nu vrei să crezi. Ești atât de încăpățânat câteodată…”, îi spunea Adi lui Cosmin.

Nicolai și Sorin căutau în continuare cazare, iar un localnic i-a sfătuit să meargă la un templu din apropiere. Până la urmă, băieții au găsit acolo și ceva de mâncare și au aflat pe loc că la templu era o înmormântare. Ei au rămas la templu să mănânce și apoi să doarmă.

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

