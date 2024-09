Boala de care suferă Anca Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7. Ce diagnostic dur i-au pus medicii: „Nu există remediu”

Anca Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7 a dezvăluit cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Anca Țurcașiu și prietena sa, Andreea Samson, fac echipă în competiția Asia Express sezonul 7. Într-un podcast recent, actrița a dezvăluit că suferă de o boală autoimună, motiv pentru care specialiștii i-au impus restricții alimentare. Iată mai jos despre ce este vorba!

Anca Țurcașiu, despre problemele de sănătate cu care se confruntă: „Mi-a ieșit o analiză destul proastă”

Anca Țurcașiu a explicat că, după intrarea la menopauză, a început să se confrunte cu inflamații articulare. În urma investigațiilor medicale, vedeta a descoperit că suferă de o boală autoimună - tiroidita Hashimoto, potrivit elle.ro.

„Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu. Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine. Când am plecat de acasă, la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, natural.

Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. Atpo era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto”, a spus Anca Țurcașiu, în dialog cu dr. Adina Alberts, în cadrul podcastului „Sănătatea Ta, Prioritatea mea”, citată de sursa menționată mai sus.

Având în vedere situația, concurenta de la Asia Express - Drumul Zeilor a cerut ajutorul specialiștilor. În urma recomandărilor, a fost nevoită să își schimbe dieta și să renunțe la carne și lactate, cu toate că produse din carne nu mai consuma de la vârsta de 20 de ani.

În ediția din 22 septembrie 2024 a emisiunii Asia Express sezonul 7, Anca Țurcașiu a acuzat stări de rău. Îngrijorată de simptomele sale, actrița a solicitat atunci asistența medicală.

„Mi-am permis, când s-a terminat jocul, să pot să chem medicul. Pentru că inima nu reușea să mi se oprească, bătea foarte tare și nu mai puteam să respir. Un fel de atac de panică, ceva. Nu a vrut să îmi spună, dar eu am tras cu coada ochiului. A zis că e tensiunea 14, ca să mă liniștească (…) Am avut și o zi atât de proastă, mi-a fost și rău, a fost îngrozitor. Simțeam că sunt la capătul puterilor”, a transmis Anca Țurcașiu de la Asia Express - Drumul Zeilor.

